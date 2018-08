Slivovice už teče proudem. Díky vynikající úrodě se letos palírny rozjely o měsíc dříve

U některých plodin, jako jsou hrušky, broskve či meruňky, by se oproti loňsku mohla úroda až ztrojnásobit. Díky teplému počasí navíc ovoce dozrálo výrazně dříve než v uplynulých letech.

Praha - Na rozdíl od předchozích dvou let, kdy velká část úrody ovoce pomrzla kvůli jarním mrazům, letos čeká ovocnáře a palírny skvělý rok. Letošní úroda by mohla být druhá nejvyšší od roku 2006, meziročně by mohlo jít o nárůst až o 55 procent, oproti pětiletému průměru pak o 22 procent.

U některých plodin, jako jsou hrušky, broskve či meruňky, by se oproti loňsku mohla úroda až ztrojnásobit. Díky teplému počasí navíc ovoce dozrálo výrazně dříve než v uplynulých letech a palírny tak v mnoha případech jedou už od začátku července. Běžně přitom začínaly kolem středu prázdnin.

"Dva roky po sobě úroda zmrzla a to se projevilo i u palíren, které tak měly loni menší počet zákazníků a pálilo se krátkou dobu. Letos vzhledem k očekávané úrodě počítáme, že zájem o pěstitelské pálení bude násobně větší. Je to vidět i na tom, že letos se pěstitelské pálenice rozjely v řadě případů už na začátku července, loni to bylo až během srpna nebo na začátku září," vysvětlil pro on-line deník Aktuálně.cz Jiří Koňařík, tajemník Unie destilatérů.

To potvrzuje i Martin Žufánek z rodinného ovocného lihovaru Žufánek. "Letošní sezóna začala o 3 týdny dříve. Tento týden jsme začali sbírat odrůdu, kterou běžně sbíráme začátkem září. Úroda a kvalita ovoce je nejlepší od roku 2015. Už teď je vidět, že toto bude náš rekord," popisuje Žufánek.

Loni měl lihovar ztrátu na ovoci 70 procent, produkce ovocných destilátů propadla, i odběratelé z velkoobchodů dostávali poloviční množství, než měli objednáno. Díky tomu, že lihovar produkuje i bylinné destiláty jako gin a absinth se to podle Žufánka v číslech za loňský rok tolik neprojevilo a tato produkce vykryla ztráty způsobené neúrodou ovoce.

Zlevňovat se nebude

Dobrá úroda by se však na letošních cenách nijak projevit neměla. Podle palírníků by měly zůstat stejné jako v uplynulých letech. "K úpravám cen pálenice většinou moc nepřistupují, protože konkurence, hlavně tedy na Moravě, je tolik, že si větší skokové zdražení nemohou dovolit. Cenu si udržují, protože chtějí získat další zákazníky," říká Koňařík.

Z hlediska vypálených druhů destilátů vede v Česku jednoznačně slivovice. Ta je také hlavním produktem Navrátilovy pálenice ze Zlínska, která funguje už 96 let. "Už tak čtrnáct dní nám permanentně zvoní telefon. Stromy se ohýbají pod tíhou úrody. Bude to silná sezona, jako ji pamatujeme z minulosti. Ne jako loni, kdy otec, který pálí 37 let říkal, že to byla nejslabší sezona, co pamatuje," popisuje Adam Navrátil, který je již pátou generací v rodině Navrátilů, která se pálení věnuje.

Svou vyhlášenou slivovici dodávají například i do řetězce restaurací Ambiente nebo do pražského hotelu Alcron. "Osmdesát procent produkce tvoří slivovice, zbytek se rozdělí mezi další druhy ovoce jako hrušky nebo meruňky. Ceny zůstávají zachované, pokud se nezvedne spotřební daň, tak ceny nezvedáme," říká Navrátil. S pálením běžně začínají až koncem října, letos začnou kvůli dřívější úrodě asi o měsíc dříve.