Skupina pro bezpečnost v dopravě vyzvala EU, aby odmítla asistenční systém Tesly

Evropská rada pro bezpečnost dopravy (ETSC) vyzvala členské státy Evropské unie, aby odmítly schválit asistenční systém Full Self-Driving (FSD) americké automobilky Tesla. Rada má obavy, že systém by mohl uživatelům umožnit překračovat rychlostní limity.
Rada upozornila, že asistenční systém společnosti Tesla obsahuje funkci pro nastavení rychlostního odstupu, která může zvýšit maximální rychlost až o 50 procent nad limit, který vozidlo detekuje.
Organizace uvedla, že Tesla nepožádala o výjimku z pravidel Evropské hospodářské komise OSN, která by umožnila systému FSD prostřednictvím funkce rychlostního odstupu překračovat stanovené rychlostní limity.
Tesla na žádost o komentář bezprostředně nereagovala. Generální ředitel Tesly Elon Musk uvedl, že odklad schválení systému FSD „bude stát životy“.
Tato otázka se stala jedním z nejspornějších aspektů snah automobilky Tesla zavést systém FSD v Evropě. Systém řídí rychlost a směr jízdy vozidla, zatímco po řidiči vyžaduje, aby zůstal pozorný.
Několik zemí, včetně Švédska, Francie a České republiky, vyjádřilo obavy ohledně schopnosti systému překračovat rychlostní limity.
Nizozemský regulační úřad RDW systém v dubnu schválil, Belgie a několik dalších zemí pak následovaly. Hlasování o schválení na úrovni celé EU, které se původně očekávalo v říjnu, se teď pravděpodobně neuskuteční dříve než v prosinci, uvedl Reuters.
Schválení systému v Nizozemsku počítá s výjimkami z řady pravidel stanovených komisí OSN. Organizace ETSC však uvedla, že výjimka se nevztahuje na funkci rychlostního odstupu. Úřad RDW na žádost agentury Reuters o komentář bezprostředně nereagoval.
ETSC uvedla, že evropští regulátoři by měli odmítnout schválení funkce rychlostního odstupu a samostatné funkce, která přizpůsobuje rychlost jízdy okolnímu provozu.
České ministerstvo dopravy minulý týden uvedlo, že na českých silnicích je nově možné používat asistenční systém Tesla FSD Supervised, který nabízí částečnou automatizaci řízení.
Systém druhé úrovně autonomie zvládá část řízení sám, řidič má ale plnou odpovědnost za řízení, musí nepřetržitě sledovat provoz a být připraven převzít řízení.
Od ledna už je v Česku v platnosti legislativa pro vyšší úroveň autonomie. Takzvaná auta třetí úrovně autonomie (L3) dokážou řídit bez asistence řidiče, po vyzvání ale řidič musí převzít řízení zpět. Legislativa stanovila mimo jiné odpovědnost za případné přestupky.
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