Skupina CSG bude ve Spojených státech vyrábět proudové motory pro drony

Zbrojařská a strojírenská skupina Czechoslovak Group (CSG) hodlá v americkém státě Wisconsin sériově vyrábět proudové motory pro drony. Sdělila to v úterý. Výrobu bude mít na starosti společnost Firecrest Aerospace, což bude společný podnik CSE USA a AviaNera Technologies. Obě tyto firmy patří pod CSG. První montáž motorů by měla začít za několik měsíců, výroba je naplno naplánována na příští rok.
Prostřednictvím dceřiné společnosti AviaNera Technologies, kterou založila CSG loni a která se primárně zaměřuje na vývoj, výrobu a integraci proudových, dvouproudových a dalších pohonných jednotek pro bezpilotní prostředky a jiné produkty, chce skupina vybudovat výrobní platformu pohonných systémů pro bezpilotní prostředky na několika kontinentech. Firecrest Aerospace má část výrobní kapacity AviaNera Technologies přenést do Spojených států.
V plánu je, že Firecrest Aerospace ve městě Stevens Point vybuduje pokročilé výrobní kapacity pro proudové a dvouproudové motory určené pro bezpilotní letecké systémy, přesné obranné systémy nebo vyčkávací munici.
Projekt zahrnuje počáteční investici až 15 milionů dolarů (317,6 milionu korun) a bude realizován postupně. První fáze se zaměří na montáž, integraci a testování pro americké zákazníky, následovat má rozšíření na plnohodnotnou sériovou výrobu a další produktový rozvoj. "S postupným rozvojem provozu poroste produkce ze stovek pohonných jednotek až na několik tisíc motorů ročně," uvedla CSG v tiskové zprávě.
Součástí projektu bude také zázemí na letišti Stevens Point Municipal Airport, které bude sloužit k integraci motorů, pozemnímu testování a motory se také budou testovat za letu.
CSG chce mimo USA expandovat s firmou AviaNera Technologies do Indie a Spojených arabských emirátů. Výzkum a vývoj bude zajišťován v Srbsku, výrobní referenční centrum bude v Česku. "Cílem dlouhodobé strategie CSG je spojit vlastní technologické poznatky, standardizovaný výrobní koncept a schopnost vyrábět blízko zákazníkům na trzích, kde rychle roste poptávka po bezpilotních systémech," uvedla skupina v tiskové zprávě.
CSG je přední evropská obranná průmyslová skupina, nejvyšší vedení sídlí v Praze. Výrobní závody má ve Spojených státech, Británii, Španělsku, Itálii, Německu, Česku, na Slovensku, v Srbsku a Indii. Zaměstnává více než 14.000 lidí, loni vykázala tržby 6,7 miliardy eur (162 miliard korun). S akciemi CSG se od ledna obchoduje na amsterodamské a pražské burze, přičemž od té doby ztratily přes polovinu hodnoty.
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