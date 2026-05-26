Skoro tři miliardy. Rekordní výhru v Eurojackpotu si odnese šťastlivec z Česka

V Česku padla rekordní výhra v loterii, sázející získal v úterý večer ve hře Eurojackpot 2,911 miliardy korun. Informace z tabulky výher na webu loterijní společnosti potvrdila mluvčí Allwyn Česko Dita Stejskalová. Dosavadní rekord z května 2015 byl 2,466 miliardy korun ve stejné hře.
Stejskalová upozornila, že sázející z výhry odvede státu 15procentní srážkovou daň. Český státní rozpočet tak od výherce získá téměř 437 milionů korun. Vsadit si v Eurojackpotu mohou lidé v 19 zemích, ve druhém pořadí v úterý jeden sázející v Norsku a čtyři v Německu získali každý víc než 98 milionů korun.
Allwyn podle Stejskalové nyní zjišťuje, ve kterém kraji byla vítězná sázenka podána, případně jestli si výherce nevsadil on-line. Bližší informace firma oznámí později.
Mezinárodní číselná loterie Eurojackpot se hraje od března 2012, v Česku od října 2014. Dosavadní nejvyšší výhru 2,466 miliardy korun v ní sázkař z Pardubického kraje vyhrál 15. května 2015. O vyhrané peníze se přihlásil po 26 dnech, peníze tehdy danit nemusel.
Česko má z výher v loteriích ještě jednoho miliardáře. V Eurojackpotu 14. června 2019 vyhrál 1,412 miliardy korun. Vsadil tehdy on-line přes internet na stránkách loterijní společnosti.
Skotové požadují nové referendum o nezávislosti. Londýn je proti
Skotský parlament schválil v úterý usnesení, v rámci kterého vyzývá k uspořádání nového referenda o nezávislosti tohoto regionu. Usnesení podpořila Skotská národní strana (SNP) a Zelení, ostatní strany byly proti. Londýn však již dal najevo, že o novém referendu jednat nechce, píše agentura AFP. V roce 2014 obyvatelé Skotska nezávislost v hlasování odmítli.
ŽIVĚ Útoky USA v Íránu porušily příměří, budou zodpovědné za důsledky, zní z Teheránu
Íránské ministerstvo zahraničí v úterý označilo pondělní americké útoky na jihu Íránu za porušení příměří a uvedlo, že USA budou zodpovědné za důsledky, informovala agentura Reuters. Také íránské revoluční gardy dnes oznámily, že si vyhrazují právo na odvetu, a uvedly, že dnes sestřelily americký dron, který vnikl do vzdušného prostoru Íránu.
Kopřiva a Siniaková v Paříži postoupili, Nosková, Fruhvirtová a Bartůňková skončily
Vít Kopřiva postoupil podruhé za sebou do 2. kola Roland Garros. Po více než čtyřech hodinách zdolal Corentina Mouteta 6:3, 5:7, 6:4, 3:6, 6:3. Kateřina Siniaková porazila Simonu Waltertovou 6:4, 7:6.
Den nezávislosti oslavili Gruzínci masivními protesty proti vládě
Tisíce lidí pochodovaly v úterý ulicemi Tbilisi, aby oslavily Den nezávislosti Gruzie a protestovaly proti vládě, která podle kritiků poměrů vzdaluje bývalou sovětskou republiku od Evropské unie. Informovala o tom agentura AFP.
ŽIVĚ Ukrajinci vystopovali osmnáctiletého špiona. Informoval Rusy o účinku úderů na Kyjev
Ukrajinská tajná služba (SBU) oznámila, že v Kyjevě zadržela 18letého mladíka podezřelého z toho, že Rusku pomáhal vyhodnocovat následky víkendového rozsáhlého útoku na ukrajinské hlavní město. Rusko v noci na neděli vyslalo proti Ukrajině 600 dronů a 90 raket. Útok, který směřoval především na Kyjev, si podle Ukrajiny vyžádal čtyři mrtvé a skoro stovku raněných civilistů.