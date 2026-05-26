Přeskočit na obsah
Benative
26. 5. Filip
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Ekonomika

Skoro tři miliardy. Rekordní výhru v Eurojackpotu si odnese šťastlivec z Česka

ČTK

V Česku padla rekordní výhra v loterii, sázející získal v úterý večer ve hře Eurojackpot 2,911 miliardy korun. Informace z tabulky výher na webu loterijní společnosti potvrdila mluvčí Allwyn Česko Dita Stejskalová. Dosavadní rekord z května 2015 byl 2,466 miliardy korun ve stejné hře.

Ilustrační snímek
Ilustrační snímekFoto: iStock
Reklama

Stejskalová upozornila, že sázející z výhry odvede státu 15procentní srážkovou daň. Český státní rozpočet tak od výherce získá téměř 437 milionů korun. Vsadit si v Eurojackpotu mohou lidé v 19 zemích, ve druhém pořadí v úterý jeden sázející v Norsku a čtyři v Německu získali každý víc než 98 milionů korun.

Allwyn podle Stejskalové nyní zjišťuje, ve kterém kraji byla vítězná sázenka podána, případně jestli si výherce nevsadil on-line. Bližší informace firma oznámí později.

Související

Mezinárodní číselná loterie Eurojackpot se hraje od března 2012, v Česku od října 2014. Dosavadní nejvyšší výhru 2,466 miliardy korun v ní sázkař z Pardubického kraje vyhrál 15. května 2015. O vyhrané peníze se přihlásil po 26 dnech, peníze tehdy danit nemusel.

Česko má z výher v loteriích ještě jednoho miliardáře. V Eurojackpotu 14. června 2019 vyhrál 1,412 miliardy korun. Vsadil tehdy on-line přes internet na stránkách loterijní společnosti.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Referendum o nezávislosti podporuje skotský premiér John Swinney (na snímku) a jeho Skotská národní strana (SNP) spolu se Zelenými.
Referendum o nezávislosti podporuje skotský premiér John Swinney (na snímku) a jeho Skotská národní strana (SNP) spolu se Zelenými.
Referendum o nezávislosti podporuje skotský premiér John Swinney (na snímku) a jeho Skotská národní strana (SNP) spolu se Zelenými.

Skotové požadují nové referendum o nezávislosti. Londýn je proti

Skotský parlament schválil v úterý usnesení, v rámci kterého vyzývá k uspořádání nového referenda o nezávislosti tohoto regionu. Usnesení podpořila Skotská národní strana (SNP) a Zelení, ostatní strany byly proti. Londýn však již dal najevo, že o novém referendu jednat nechce, píše agentura AFP. V roce 2014 obyvatelé Skotska nezávislost v hlasování odmítli.

Reklama
Residents wander around a site of a Russian attack in Kyiv
Residents wander around a site of a Russian attack in Kyiv
Residents wander around a site of a Russian attack in Kyiv

ŽIVĚ Ukrajinci vystopovali osmnáctiletého špiona. Informoval Rusy o účinku úderů na Kyjev

Ukrajinská tajná služba (SBU) oznámila, že v Kyjevě zadržela 18letého mladíka podezřelého z toho, že Rusku pomáhal vyhodnocovat následky víkendového rozsáhlého útoku na ukrajinské hlavní město. Rusko v noci na neděli vyslalo proti Ukrajině 600 dronů a 90 raket. Útok, který směřoval především na Kyjev, si podle Ukrajiny vyžádal čtyři mrtvé a skoro stovku raněných civilistů.

Reklama
Reklama
Reklama