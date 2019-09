Bydlení už není partnerská věc. O polovinu hypoték žádají singles a rozvedené ženy

Téměř polovinu všech hypoték si berou žadatelé sami. Sílící generace takzvaných singles hledá menší, zato praktické a komfortní bydlení. Obě pohlaví do něj shodně investují až po třicítce. Muži se k investici do bydlení odhodlají ve 36 letech, jejich dámské protějšky ještě o rok později. Vyplývá to z dat UniCredit Bank.

"Singles muži si podle našich statistik půjčují v průměru dva miliony, ženy jsou skromnější a jejich hypotéky jsou v průměru o 300 000 korun nižší," uvedl Petr Plocek z UniCredit Bank. Související Sní o 80 metrech čtverečních, skončí v garsonce. Vysoké ceny vyhánějí mladé z bytů Obě pohlaví se ale liší tím, do čeho investují. Celá polovina mužů do rodinného domu, zatímco šest z deseti single žen naopak preferuje bydlení v bytě. Rozdíl v hypotéce singles a párů není nijak dramatický, u dvojic je průměr 2,3 milionu. Zajímavostí je, že až 40 procent žen, které čerpají úvěr samostatně, jsou rozvedené. Rozvedených můžu čerpajících hypotéku je přitom jen dvacet procent. "Muži jsou obecně v rodině těmi, kdo přijímají finanční zodpovědnost, a tedy i roli hlavního dlužníka, u párů je to v 85 procentech případů. Při odloučení je to právě muž, kdo ve většině případů pokračuje ve splácení úvěru a nežádá o nový úvěr jako singles, tato role pak připadne ženě," upozornil Plocek. Do kuchyně investují více muži Singles generace chce bydlet komfortně. Nejvíce se to projevuje na vybavení kuchyně. Více do ní investují muži. A to dokonce až o 150 000 korun více proti ženám, které by na vybavení klíčové místnosti domácnosti vynaložily podle průzkumu v průměru jen 100 000 Kč. "Jakkoliv to může znít stereotypně, ženy stále tráví v kuchyni mnohem více času než pánové. Až 90 procent z nich vaří denně, nebo několikrát týdně, mužů jsou to jen tři čtvrtiny," vysvětlil Plocek. Související Předražené byty a vysoké zadlužení. EU varuje Česko před kolapsem na trhu s bydlením Muži vybavení kuchyně se svým protějškem diskutují a nechají se ovlivnit ženským důrazem na kvalitu a praktičnost. Jako důvod pro vyšší útratu za kuchyň je však pánská posedlost technologiemi, které jí dokážou značně prodražit. Pro ženy je ale důležitější množství úložných prostor a velikost pracovní plochy. Muži zase dávají přednost kvalitě použitých materiálů.