Škodlivý akrylamid v dětských sladkostech. Test prověřil sušenky na českém trhu

Dětské sušenky splňují předepsané normy pro obsah škodlivého akrylamidu, některé ovšem na samotné hranici. Ukázal to test 12 dětských sušenek od spotřebitelské organizace dTest. Akrylamid v potravinách zvyšuje riziko vzniku nádorových onemocnění, škodí nervovému systému i poškozuje genetickou informaci.

Evropské nařízení z roku 2017 připouští pro sušenky určené dětem do tří let věku obsah akrylamidu nejvýše 150 µg/kg výrobku, u sušenek pro běžnou populaci pak až 350 µg/kg.

"Sušenky, které byly vysloveně určeny pro děti do 36 měsíců, splnily všechny předepsané normy, které na batolecí sušenky evropské nařízení klade. Na samotné legislativní hranici 150 µg akrylamidu na kilogram byl obsah akrylamidu jen u jednoho výrobku, a to Hipp Dětských jablečných sušenek," říká šéfredaktorka časopisu dTest Hana Hoffmannová.

Sušenky pro děti starší tří let podle ní vyhověly legislativním limitům na obsah akrylamidu pro běžnou populaci. "Nejvíc akrylamidu jsme naměřili ve výrobcích Opavia Brumík Abécé a Kubík Sušenky s máslem, a to 260 µg na kilogram výrobku," dodává Hoffmanová.

Akrylamid vzniká při pečení, smažení a grilování potravin při teplotě vyšší než 120°C. Vyskytuje se například v bramborových chipsech, hranolkách nebo pečivu. "Kvůli výrazné škodlivosti není pro akrylamid určen žádný tolerovatelný limit příjmu. Známy jsou pouze hraniční hodnoty, od kterých škodí (17 µg/kg tělesné hmotnosti denně)," připomíná dTest.

Organizace se zaměřila rovněž na množství cukru, tuku a soli v sušenkách. "V jednom případě jsme u sušenek určených pro děti do tří let zjistili, že svým složením nevyhovují předpisům pro složení těchto speciálních potravin. Byl to případ Mini piškotů značky Hamánek, které překročily maximální povolený limit obsahu cukru," říká Hoffmanová. Zároveň ale připomíná, že v současné době není tento výrobek na českém trhu dostupný. "Pravděpodobně došlo k jeho stažení," dodává.