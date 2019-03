Škodovka investuje miliardy. Peníze jdou do elektrozásuvek i na vzdělání zaměstnanců

Škoda Auto investovala loni více než 500 milionů eur, tedy zhruba 12,8 miliardy korun, do svých českých závodů. V příštích čtyřech letech investuje dvě miliardy eur (asi 51,2 miliardy korun) do elektromobility a nových řešení mobility, uvedla ve středu firma na výroční tiskové konferenci.

V roce 2018 zvýšila Škoda celosvětově hmotné investice meziročně o více než 22 procent na 896 milionů eur (asi 22,9 miliardy korun), peníze směřovaly do nových produktů, pohonných a bateriových technologií a do dalšího rozvoje výrobních závodů.

V loňském roce směřovaly investice v Česku například do nové lakovny v hlavním výrobním závodě v Mladé Boleslavi nebo do výkonnějších datových center.

Do výzkumu a vývoje investovala firma v loňském roce 859 milionů eur (téměř 22 miliard korun), meziročně o 46,8 procenta více. Tyto prostředky posloužily například na plnění přísnějších emisních norem nebo vývoj nových modelů i v rámci koncernové spolupráce.

Do konce roku 2022 představí automobilka více než 30 nových modelů, víc než deset z nich částečně nebo plně elektrifikovaných. Podle předsedy představenstva Bernharda Maiera chce Škoda snížit objem emisí jejích vozidel mezi lety 2015 a 2025 o 30 procent, právě proto je nutná transformace na elektromobily.

Do roku 2025 plánuje automobilka investovat zhruba jednu miliardu eur (25,6 miliardy korun) do takzvané internacionalizace, do které patří například rozvoj na indickém trhu, kde Škoda Auto převzala zodpovědnost za celý koncern Volkswagen.

Kromě investic do nových technologií počítá automobilka s příchodem elektromobility také s investicemi do vzdělávání současných zaměstnanců, v příštích třech letech chce do vzdělávání investovat 120 milionů eur (asi tři miliardy korun).

Dalších 32 milionů eur (zhruba 819 milionů korun) plánuje Škoda vydat na výstavbu interní dobíjecí infrastruktury s téměř 7000 dobíjecími body ve svých českých závodech v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí. Infrastruktura bude sloužit především zaměstnancům automobilky.

Škodě Auto loni klesl zisk po zdanění o devět procent na 28,89 miliardy korun. Tržby naopak vzrostly o dvě procenta na rekordních 416,7 miliardy korun. Největší česká automobilka zvýšila dodávky zákazníkům o 4,4 procenta na 1,254 milionu aut.

"I v roce 2019 počítáme zejména na některých klíčových trzích se silným protivětrem. Abychom těmto negativním vlivům aktivně a cíleně čelili, zavedla společnost Škoda Auto už v prvním pololetí roku 2018 rozsáhlý Performance program, který bude při jeho plném účinku od roku 2020 přinášet ročně úsporu ve výši 500 milionů eur," řekl člen představenstva Klaus-Dieter Schürmann.

Podle něj ale i přes úspory bude firma masivně investovat do elektrifikace modelové palety. Díky úsporám chce firma do roku 2025 dosáhnout kumulativního dopadu ve výši tři miliardy eur (76,8 miliardy korun), aby měla dostatečné prostředky na potřebné investice.

Škoda Auto provozuje tři výrobní závody v České republice, vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství. Na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Zaměstnává víc než 35 tisíc lidí a je aktivní na více než stovce trzích.