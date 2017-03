Situace v řeckém bankovním sektoru se podle šéfky ECB výrazně zlepšila

před 44 minutami

Situace v řeckém bankovním sektoru se výrazně zlepšila, hlavním úkolem tamních bank je nyní vyřešit problémy s nesplácenými úvěry. Uvedla to v úterý šéfka bankovního dozoru Evropské centrální banky (ECB) Daniele Nouyová. "Stav řeckých bank se v posledních dvou letech znatelně a výrazně zlepšil, a to z hlediska kapitálové vybavenosti i z hlediska řízení. Nyní je hlavní výzvou vypořádat se s nesplácenými úvěry," uvedla Nouyová. ECB stanovila řeckým bankám za cíl snížit do konce roku 2019 objem špatných úvěrů o téměř 40 miliard eur (zhruba bilionu Kč) ze současných 106 miliard eur, napsala agentura Reuters.

autor: ČTK