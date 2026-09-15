Síť servisů i infrastruktura pro dobíjení. Čínská automobilka BYD chce vyrábět v Evropě i náklaďáky

Čínský výrobce elektromobilů BYD se příští rok chystá uvést na evropský trh svůj první těžký nákladní vůz. V budoucnu chce tyto vozy vyrábět přímo v Evropě. Na veletrhu užitkových vozů IAA v Hannoveru to v pondělí uvedla výkonná viceprezidentka Stella Liová, která řídí mezinárodní aktivity podniku.
„Z dlouhodobého hlediska budeme vše, co v Evropě prodáváme, vyrábět přímo zde,“ uvedla Liová. Dodala, že firma chce provozovatelům vozových parků nabídnout komplexní balíček služeb. Bude zahrnovat financování, dobíjecí infrastrukturu napájenou solární energií a síť servisních středisek doplněnou o mobilní asistenční službu.
Zprávu přinesl web německého hospodářského deníku Handelsblatt.
Lokální výroba v Evropě by společnosti BYD měla pomoct vyhnout se dovozním clům na nákladní vozidla. Evropští výrobci už se nástupu čínské konkurence i v tomto odvětví brání. Společně vyzvali Evropskou unii k zavedení cel na čínské elektrické nákladní vozy podobných těm, která se už vztahují na čínské osobní elektromobily, píše agentura Reuters.
„Tato cla se nám nelíbí, protože nikomu neprospěla, ale musíme se s nimi vypořádat,“ řekla Liová s tím, že cla představují pouze krátkodobý tlak, než se podaří zvýšit objem místní výroby.
Čínská firma se také chystá rozšířit své výrobní kapacity pro osobní automobily v Evropě. Buduje závod v maďarském Segedíně (Szegedu), kde by měla sériová výroba začít na konci letošního nebo v příštím roce.
„Jakmile veškerou výrobu přesuneme přímo na místo, bude to v pořádku. Staneme se evropskou společností,“ prohlásila Liová.
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