Simply clever v Česku nechceme. Polovině lidí vadí cizí slova v reklamách, ukázal průzkum

před 19 minutami

Zhruba polovině Čechů vadí v reklamách termíny v cizím jazyce. Ukázal to průzkum společnosti Nielsen Admosphere. S největším odporem se setkávají termíny "lajkovat" a "čekovat" nebo slogan "simply clever". Přibližně pětině lidí pak vadí tykání spotřebitelům.

Praha - Cizojazyčné termíny v reklamách vadí polovině obyvatel České republiky. Ukázal to průzkum, který pro Asociace komunikačních agentur provedla společnost Nielsen Admosphere na vzorku 513 uživatelů internetu starších patnácti let.

Internetový průzkum ukázal, že nelibost cizích výrazů v reklamě - většinou jde o angličtinu - stoupá s věkem a nezáleží na pohlaví. Na nějaký výraz nebo slogan je alergický každý pátý člověk.

Termíny, které se setkávají s největším odporem, jsou "lajkovat" a "čekovat". Respondenti také uváděli, že jim vadí slogan "simply clever", který používá automobilka Škoda i v tuzemské kampani.

"Výzkum se ptal na spontánní výhradu vůči některým termínům. Tyto byly nejčastěji jmenovány. Kdybychom lidem předložili nějaký seznam, výsledek by byl možná trochu jiný. Ale to by byl velmi, velmi dlouhý seznam. Navíc spontánní odpověď odhaluje opravdu autentickou reakci," říká Marek Hlavica, předseda Asociace komunikačních agentur.

"Nemyslím si, že jde o patriotismus. Ale mateřskou řeč máte jen jednu a docela chápu, že v prostředí, kde se běžně používá, mohou cizí slova vadit. Hlavně pokud mají český ekvivalent," vysvětluje Hlavica.

"Za používáním cizích slov může být chtěná světovost nebo mindrák malého národa. Jiná věc je, když je cizí termín funkční. Na druhou stranu se i jazyk globalizuje, takže pochopitelně mladší ročníky jsou shovívavější," dodává.

Proč česká společnost Škoda Auto používá v Česku, v reklamě určené pro české zákazníky, anglický slogan? Jednoduché vysvětlení redakce od mluvčího nedostala.

"Škoda Auto je úspěšnou globální značkou se silnými českými kořeny i lokálním zázemím. Současný designový jazyk naší značky je inspirován českým křišťálem. Jen málokterá značka na světě může čerpat z takovéhoto propojení lokální a globální dimenze. V tomto propojování chceme dále pokračovat a nemyslíme si, že by byl cizojazyčný slogan v tomto smyslu pro český trh a českého zákazníka překážkou," odpověděl mluvčí společnosti Vítězslav Pelc.

Jak se automobilka tváří k výhradám veřejnosti? "V minulosti, přibližně čtyři až šest let nazpět, jsme podobné reakce zaznamenávali, v současnosti je to však již zcela výjimečně. Škoda Auto je globální značkou s mezinárodní působností a naši zákazníci si na slogan zvykli, s naší společností si jej asociují," říká Pelc.

Průzkum dále ukázal, že přibližně pětině lidí vadí tykání spotřebitelům, které se dnes v reklamách poměrně často vyskytuje. Výroky typu "Už sis vybral dovolenou?" nejvíce vadí lidem starším 55 let.

"Člověk je dnes konfrontován s reklamními texty prakticky nepřetržitě. Jejich úroveň tak významně ovlivňuje jazykovou kulturu. Správné používání jazyka současně zásadně ovlivňuje úspěšnost reklamy," zdůrazňuje Hlavica. Tvůrci kampaní by proto měli k cílové skupině hovořit jazykem, který přijímá pozitivně.

autor: Markéta Zemánková