Mapa: Dálnice, dálnice, dálnice. Vládě se nedaří zlomit prokletí, plány má však smělé

Výstavu francouzských impresionistů, která včera skončila v pražském paláci Kinských, navštívilo 100 073 lidí. Zapsala se tak k divácky nejúspěšnějším přehlídkám z posledních let, například vloni byla nejnavštěvovanější retrospektiva malíře Františka Kupky, na kterou přišlo 90 196 lidí. Výstavu děl Clauda Moneta, Edgara Degase, Augusta Renoira, Camilla Pissarra a dalších vymyslela pražská Národní galerie pod vedením tehdejšího ředitele Jiřího Fajta ve spolupráci s dánským státním uměleckým muzeem Ordrupgaard. To po dobu rekonstrukce zapůjčilo svou sbírku významným zahraničím institucím, před Prahou byla vystavena ve Francii, Kanadě a Švýcarsku. Šéfka muzea Anne-Birgitte Fonsmarková pražskou výstavu věnovala Jiřímu Fajtovi, který zápůjčku vyjednal. "Dokázal využívat příležitostí a vždy usiloval o to, aby pro Národní galerii získal to nejlepší," napsala Fonsmarková v předmluvě katalogu.