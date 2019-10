Mapa: Dálnice, dálnice, dálnice. Vládě se nedaří zlomit prokletí, plány má však smělé

Na výstavbu nových úseků silnic, dálnic a železnic uvolní Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) v příštím roce 52,7 miliardy korun. Počítá s tím návrh rozpočtu fondu, kterým se bude zabývat vláda a následně by jej měla schvalovat Sněmovna. Dalších zhruba 34,6 miliardy korun by mělo jít do oprav a údržby stávajících komunikací.

Plánovaná výše investic do nových staveb pro příští rok je obdobná jako letos. Peníze z fondu budou směřovány zejména na klíčové stavby, na nichž pracuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), což je například výstavba dálnice D3, která probíhá obchvatem Českých Budějovic, dále obchvat Frýdku-Místku na D48 či modernizace dálnice D1.

Projekty probíhající v roce 2020 - dálnice

Projekty probíhající v roce 2020 - dálnice Cena (v tisících Kč) Zahájení Dokončení Kraj D1 modernizace - úsek 02, Mirošovice-Hvězdonice 1 622 811 říjen 2018 listopad 2021 STC D1 modernizace - úsek 07, Soutice-Loket 1 503 084 únor 2019 květen 2021 STC D1 modernizace - úsek 11, Koberovice-Humpolec 1 480 728 září 2019 listopad 2021 VYS D1 modernizace - úsek 12, Humpolec - Větrný Jeníkov 3 305 034 únor 2018 červenec 2021 VYS D1 modernizace - úsek 16, Velký Beranov - Měřín 2 613 538 únor 2019 srpen 2022 VYS D1 modernizace - úsek 19, V. Meziříčí

západ - V. Meziříčí východ 1 995 469 březen 2019 říjen 2021 VYS D1 modernizace - úsek 23, Devět křížů - Ostrovačice 1 742 379 srpen 2019 říjen 2021 JHM D11 1106 Hradec Králové - Smiřice 4 568 033 říjen 2018 červen 2023 KHR D11 1107 Smiřice-Jaroměř 2 399 371 duben 2018 prosinec 2022 KHR D3 0309/II Ševětín-Borek 1 382 837 prosinec 2016 březen 2021 JHC D3 0310/I Úsilné-Hodějovice 6 756 437 duben 2019 říjen 2023 JHC D3 0310/II Hodějovice-Třebonín 7 256 091 březen 2019 září 2023 JHC D35 Časy-Ostrov 4 282 381 prosinec 2018 srpen 2023 PBC D35 Opatovice nad Labem - Časy 4 451 706 květen 2019 leden 2023 PBC D48 Frýdek-Místek - obchvat I. etapa, D56 Frýdek-

Místek - připojení na D48 2 943 016 duben 2018 leden 2023 MRS D48 Frýdek-Místek - obchvat II. etapa 2 468 780 listopad 2019 duben 2024 MRS D48 MÚK Bělotín-Rybí 4 203 663 září 2019 září 2023 MRS D48 Rybí - MÚK Rychaltice 2 632 783 květen 2017 květen 2021 MRS D49 4901 Hulín-Fryšták 8 432 516 srpen 2009 září 2022 ZLN D55 5505 Otrokovice, obchvat JV 987 917 září 2018 září 2022 ZLN D6 Lubenec, obchvat 1 400 631 březen 2018 listopad 2021 UST D6 Nové Strašecí - Řevničov 959 761 březen 2018 květen 2021 STC D6 Řevničov, obchvat 1 402 527 únor 2018 květen 2021 STC D7 Louny, zkapacitnění obchvatu 1 234 039 prosinec 2019 září 2021 UST D7 Panenský Týnec, zkapacitnění obchvatu 1 000 116 říjen 2019 duben 2022 UST

Podle Radka Mátla pověřeného řízením ŘSD je nyní v ČR rozestavěných 260 kilometrů dálnic a silnic první třídy. "Je do toho zahrnuta i modernizace dálnice D1 v délce 61 kilometrů. Dále jde o necelých 139 kilometrů nových dálničních úseků a 60 kilometrů nových silnic první třídy. Je to jedna z největších rozestavěností dálniční a silniční sítě v České republice v její historii," řekl Mátl.

Rozpočet SFDI na příští rok ve výši 87,3 miliardy korun by měl být částkou 70,2 miliardy korun pokryt penězi z národních zdrojů. Zbývající část budou tvořit evropské fondy. Letos mělo SFDI původně vyhrazeno okolo 86 miliard, v průběhu roku se pomocí rozpočtových opatření výdaje navýšily ke 100 miliardám korun. Loni stát poskytl ze SFDI na stavbu a údržbu silnic, železnic a další dopravní infrastruktury v Česku více než 80 miliard korun.

V roce 2020 se plánuje zahájení poslední části D1 u Přerova. Velké částky poputují opět na jihočeskou D3 a na moravskou D55.

Akce nově zahajované v roce 2020 - dálnice

Akce nově zahajované v roce 2020 - dálnice Cena

(v tisících Kč) Datum zahájení Datum dokončení Kraj D0 515 PHS Ořech 17 184 duben 2020 srpen 2020 STC D1 0136 Říkovice-Přerov 8 275 280 prosinec 2020 prosinec 2024 OLM D1 PHS Formanská (vlevo) 51 125 duben 2020 srpen 2020 STC D1 PHS Újezd 23 108 duben 2020 srpen 2020 STC D1 rozšíření odpočívky Střechov km 52,0 - levá

strana 165 607 červen 2020 říjen 2020 STC D1, most Šmejkalka 1 005 516 září 2020 listopad 2023 STC D1, nadjezd ev. č. D1-024, rekonstrukce 9 812 březen 2020 říjen 2020 STC D1, nadjezd ev. č. D1-031, rekonstrukce 45 788 březen 2020 říjen 2020 STC D3 0309/II Chotýčany odpočívka 328 700 srpen 2020 květen 2022 JHC D3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží 2 828 562 říjen 2020 říjen 2023 JHC D3 SSÚD Borek 309 155 říjen 2020 říjen 2022 JHC D46 MÚK Drysice 223 000 duben 2020 listopad 2021 JHM D46 MÚK Prostějov střed 184 150 říjen 2020 říjen 2022 OLM D46 MÚK Vyškov 60 000 únor 2020 září 2020 JHM D46 Výstavba telematických systémů 436 533 září 2020 září 2022 BAL D5 PHS Bavoryně 29 674 duben 2020 srpen 2020 STC D52 5206.1 Obchvat Mikulova 1 951 105 září 2020 září 2022 JHM D55 5507 Babice - Staré Město 4 277 162 srpen 2020 srpen 2023 ZLN D6 Krupá, přeložka 2 391 700 prosinec 2020 prosinec 2023 STC D7 Chlumčany zkapacitnění 1 214 178 červenec 2020 srpen 2022 UST D8 - odstranění sesuvu v km 56,300 - 56,500 +

stabilizace oblasti kolem stavby D8 0805 221 326 březen 2020 říjen 2020 UST D8 MÚK Zdiby, II. etapa 38 500 duben 2020 říjen 2020 STC

Už před několika týdny státní fond SFDI připravil přehled všech největších dopravních staveb, které se mají stavět během následujících tří let. Dokument představuje návrh na financování nových silnic a železnic prostřednictvím státního rozpočtu a evropských fondů. Aktuálně.cz dokument představila v přehledu zde: