Síla české koruny 2022: Kde ve světě si můžete za své peníze dopřát nejvíce

Síla české koruny ve většině zemí letos oproti loňskému červnu, kdy jsme zpracovávali minulý přehled, rostla. Jak ale pro Aktuálně.cz uvedl analytik společnosti Cyrrus Vít Hradil, uplynulý rok byl pro českou korunu poněkud schizofrenní.

"V období mezi začátkem června 2021 a 2022 česká koruna posílila například vůči měně Švédska, Japonska, Dánska, Norska či proti euru," řekl analytik. Poměrně výrazně naopak oslabila třeba vůči měnám Brazílie, Mexika nebo americkému dolaru. Při zohlednění cen se však Spojené státy podle databáze Numbeo v porovnání s loňským rokem drží na podobné úrovni. Za 1000 korun tu pořídíte stejné zboží a služby, které v Praze dostanete za 505 korun, loni šlo o 500 korun.

Ekonom Deloitte David Marek ovšem už v minulosti pro Aktuálně.cz uvedl, že v případě místních cen je hlavní město Washington vůči ostatním městům USA trochu vychýlené. "Jednoduše je tam draho," řekl.

Jaký bude vývoj koruny

V druhé polovině tohoto roku by si ale koruna mohla vůči dolaru připsat zisky. "Americká měna dosud těžila ze své pozice 'měny do nepohody' a do karet jí hrály obavy z epidemické situace v Číně či války na Ukrajině. Americká centrální banka navíc předběhla tu evropskou a dříve zahájila proces zvyšování úrokových sazeb. Tyto faktory by měly ve zbytku roku slábnout a s nimi i americký dolar," řekl Hradil. Koruna by se tak podle něj v další polovině roku mohla pohybovat kolem 22,50 koruny za dolar.

Analytik ale naopak neočekává významné posílení koruny vůči euru. "Evropská centrální banka má poměrně výrazný prostor pro to, aby trh překvapila rychlejším zpřísňováním politiky, zatímco Česká národní banka s novým složením bankovní rady pravděpodobně směrem nahoru již nepřekvapí," sdělil.

České měně podle něj navíc nesvědčí záporná bilance tuzemského zahraničního obchodu, který trpí utlumeným exportem průmyslového zboží a naopak drahým dovozem energetických surovin. Za realistický scénář pro letošek Hradil považuje 24,40 až 25 korun za euro.

Jak jsme sílu koruny počítali

Aktuálně.cz spočítalo sílu koruny v konkrétních hlavních městech stovky zemí světa na základě cen zboží a služeb se zohledněním kurzů místních měn. Částka vždy říká, jakou sílu má 1000 korun v hlavním městě dané země. Pokud je tedy hodnota větší než 1000 korun, znamená to, že v hlavním městě dané země je síla koruny vyšší než v tuzemsku a můžeme si tam tak dovolit více. Pokud je hodnota naopak nižší než 1000 korun, Češi si zde musí připlatit.

Například v Berlíně má česká měna sílu 764 korun. To znamená, že si tu Čech za 1000 korun koupí stejné zboží a služby, za které by v Praze dal jen 764 korun.

Z ostatních sousedních zemí se Čechům naopak vyplatí nákupy ve Varšavě (1235 korun) a Budapešti (1367 korun). Vídeň je dražší, tamní ceny oslabí tisícikorunu na sílu 779 korun.

Při výpočtech jsme použili data projektu Numbeo, což je veřejná databáze, kam každý den tisíce lidí z většiny zemí světa nahrávají informace o místních cenách potravin či služeb. Databáze zároveň zohledňuje aktuální měnové kurzy.