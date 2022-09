S cenami energií pomůžeme domácnostem i firmám. Řešíme i zastropování, řekl Síkela

Ministerstvo průmyslu a obchodu má téměř připraveno soubor opatření pro řešení energetické krize. Pomoc má mířit na všechny skupiny spotřebitelů. Součástí budou například i kompenzace pro firmy, kterým klesla ziskovost. Na středečním zasedání senátního výboru to řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). Podle něj by opatření měla jít nad rámec dohod v Evropské unie.

Případné dohody, kterých dosáhnou ministři zemí Evropské unie zodpovědní za energetiku, podle Síkely k řešení krize stačit nebudou. "Máme proto téměř připraven soubor opatření na regulaci a zásah do cen energií. Zaměří se na všechny skupiny spotřebitelů - domácnosti, veřejné služby i firmy," řekl ministr.

Pro domácnosti nebo veřejné služby se podle Síkely nabízejí možnosti případného zastropování cen energií. Stát chce vůči nim postupovat obdobně. Ministr zároveň upozornil, že bude nutné také řešit zásah do státního rozpočtu. Ten se bude odvíjet od dalšího vývoje na trhu s energiemi a na dohodách na poli Evropské unie, uvedl.

Pro firmy si ministerstvo přichystalo návrh na kompenzace. Dříve navržené kompenzace podnikům, které se propadly do provozní ztráty, podle ministra nebyly dostačující. Nový návrh by měl nabídnout možnost kompenzací i firmám, kterým výrazněji klesla kvůli současné krizi jejich ziskovost. Stát by v takovém případě kompenzace rozdělil podle předem nastavených kritérií.

Síkela také zopakoval, že Česko nemůže opustit celoevropský trh s elektřinou. "My sice elektřinu vyvážíme do okolních států, ale na druhou stranu jsme stoprocentně závislí na dovozu plynu a ropy. Proto nemůže opustit trh s elektřinou a následně se domáhat solidarity na ostatních trzích," dodal ministr.

Ministr se věnoval také připravovanému vzniku státního obchodníka s energiemi. Jeho hlavním úkolem bude zajištění energií pro veřejný sektor. Síkela uvedl, že ministerstvo financí vyzvalo státní podnik Prisko, aby si požádalo o licenci pro obchodníka s energiemi. Podle něj jde o přechodné řešení, které je v současné situaci nejrychlejší.

Vláda ovšem zároveň bude dál připravovat variantu nové agentury nebo organizační složky státu, která by energie pro veřejný sektor zajišťovala.

Výhodou takového řešení by mohlo být podle Síkely nastavení státního obchodníka, který by v případě nutnosti energie nakupoval dráž, než za kolik by je následně prodával veřejnému sektoru. K tomu je však nutná změna zákona, což může podle ministra trvat delší dobu. Varianty státního obchodníka ve středu prodiskutuje také vláda.

Senátoři se ministra vyptávali na poskytnuté půjčky pro soukromé skupiny Energetický a průmyslový holding miliardáře Daniela Křetínského a Sev.en Energy podnikatele Pavla Tykače na zálohy, které musí výrobci elektřiny skládat při obchodování na energetické burze. Síkela připomněl, že stát už dříve poskytl půjčku tři miliardy eur (více než 74 miliard korun) polostátní společnosti ČEZ. Stát proto podle pravidel Evropské unie nesmí v případě poskytování podpory diskriminovat soukromé subjekty.

Podle Síkely jde zároveň o krok k uvolnění situace na trhu. Zálohy v současnosti dosahují rekordních výší kvůli cenám energií. Výši půjček pro soukromé firmy Síkela neuvedl.