Sháníte pračku nebo kolo? Stát v novém aukčním systému vydražil majetek za 600 tisíc korun

Na státním aukčním portálu mohou lidé dražit třeba nábytek, různé spotřebiče nebo automobil. Do konce roku se v aukci objeví i nemovitosti.

Praha - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) spustil vlastní aukční portál, kde nabízí nepotřebný majetek. Lidé, kteří chtěli dříve nevyužívaný státní majetek koupit, tak už nemusejí procházet webové stránky několika stovek státních institucí, ale věci mohou získat v aukci na stránkách nabidkamajetku.cz.

Úřad spustil portál už v únoru, na tiskové konferenci o něm však informoval až dnes.

Zatím úřad nabízí v aukcích jen movitý majetek, jako nábytek, obrazy či auto. "Největší zájem je o drobné věci, jako šroubováky nebo spotřebiče do domácnosti. Podařilo se nám prodat i páčidla," říká ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu. Do konce roku úřad do aukcí přidá i nemovitosti, jen v Praze prý nabídne až 150 bytů.

Stát získává nepotřebný majetek dvěma způsoby. Buď zabavuje věci pocházející z trestné činnosti, nebo mu majetek připadne v případě, že osoba umře a nezanechá po sobě žádné dědice.

Úřad musí nejprve nepotřebný majetek nabídnout ostatním státním institucím. Pokud o něj neprojeví zájem, tak věci zamíří do aukce. Té se může účastnit každý, kdo se na stránkách registruje. Stačí zadat jen základní informace, jako jméno, bydliště, e-mailovou adresu a telefon. "Snažili jsme se to udělat co nejjednodušší formou, aby se přihlásilo co nejvíce zájemců," vysvětluje Arajmu.

Po tiskové konferenci, na které šéfka úřadu spolu s ministryní financí Alenou Schillerovou spuštění aukčního systému oznamovaly, měly však stránky na chvíli technický výpadek.

V aukci je stanovena minimální výše příhozu, každý však může přihodit i vyšší částku. Ostatní účastníci dostanou informaci o zvýšení ceny e-mailem. Aukce skončí v předem stanovenou dobu. Pokud ale v posledních dvou minutách někdo do aukce přihodí, doba aukce se automaticky prodlužuje o další dvě minuty. Jedna z nich už se podle Arajmu takto prodloužila o hodinu a půl.

Od února už se do elektronického aukčního systému přihlásilo přes pět tisíc lidí. Stát už z více než 400 aukcí získal téměř 600 tisíc korun. Nejdražší položkou, o kterou nyní lidé soutěží, je šestnácti tunový měděný drát s aktuální cenou necelé dva miliony korun.

ÚZSVM letos do konce dubna zvýšil příjmy meziročně o 17 procent na 525,7 milionu korun, uvedla agentura ČTK. Nejvíce získal z prodeje majetku, především pozemků, a to 329,7 milionu korun. Úřad vedle správy majetku zastupuje Česko v právních sporech, které se týkají majetku státu.