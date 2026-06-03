Šestnáct ročních platů na koupi bytu. Předražená Praha válcuje evropské metropole

Na nákup nového bytu v Praze o 70 metrech čtverečních bylo v prvním čtvrtletí letošního roku třeba necelých 15,9 roční mzdy. To bylo meziročně o 0,4 roční mzdy více. Oproti třetímu čtvrtletí loňského roku to pak bylo více o 1,1 roční mzdy. Vyplývá to z CG Indexu zpracovaného developerskou společností Central Group.
Podle indexu ceny nových bytů za posledních deset let vzrostly téměř o 180 procent, zatímco mzdy o zhruba 80 procent. Na pořízení nového bytu v hlavním městě je tak v současnosti potřeba o téměř šest ročních mezd více než před deseti lety. Poptávka byla v prvním čtvrtletí obdobná jako v posledních dvou letech.
Výkonná ředitelka Central Group Michaela Váňová upozornila, že v Praze je v současnosti pořízení vlastního nového bytu nejméně dostupné ze všech evropských metropolí. Problémem přitom podle ní není primárně výška mezd, ale výrazné zdražení nemovitostí v posledních letech. Například v Bratislavě bylo v prvních třech měsících letošního roku podle dat developera třeba k nákupu nového bytu zhruba 13,9 roční mzdy. V Mnichově to pak bylo 10,9 mzdy a ve Varšavě 9,2 platu. V Berlíně pak bylo možné pořídit nový byt za 8,4 roční mzdy a ve Vídni za 8,1 platu.
Byty v pražských developerských projektech se podle analýzy firem Central Group, Skanska Residential a Trigema začátkem roku nabízely za 182 311 korun za metr čtvereční. Mezičtvrtletně jejich cena vzrostla o 2,6 procenta a meziročně asi o devět procent. Průměrná cena byla 11,7 milionu Kč. Prodejní ceny pak byly o necelých 5000 korun za metr čtvereční nižší, i tak ale oproti prvnímu čtvrtletí loňského roku vzrostly o více než 11 procent. V obou případech se jednalo o nová maxima. Starší byty v hlavním městě se prodávají o více než 20 tisíc korun za metr čtvereční levněji.
Dostupnost bydlení se pro mnohé v Česku v posledních letech dlouhodobě zhoršila také podle studie Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Ta uvádí, že ceny nemovitostí a výše nájemného v Česku v posledních letech výrazně vzrostly, mnoho domácností tak čelí stále většímu tlaku na rozpočet. Nedostatek dostupného bydlení se týká zejména mladých rodin, seniorů a zranitelných skupin.
Koncem loňského roku se ale například podle realitní platformy Reas dostupnost pořízení vlastního bytu zlepšila. V posledním čtvrtletí roku 2025 byli lidé schopní za průměrnou mzdu splácet hypotéku na pořízení bytu o velikosti 44,3 metru čtverečního. To je o 2,6 metru čtverečního více než o půl roku dříve. Dostupnost pořízení vlastního bydlení se mezi kraji lišila, nejmenší byla v Praze, nejvyšší v Ústeckém kraji.
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