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Ekonomika

Senioři mohou od srpna ukončit penzijní spoření bez sankce

ČTK

Senioři mohou od srpna ukončit penzijní spoření bez sankce a získat zpět státní příspěvky, které museli vrátit státu. Informovalo o tom v pátek ministerstvo financí. Od 1. srpna nabývá účinnosti novela zákona o doplňkovém penzijním spoření, která to umožní. Novelu už dříve schválil Parlament a tento měsíc ji podepsal prezident.

Důchodci, senioři, PC, počítač
Důchodci, senioři, PC, počítačFoto: Shutterstock.com
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Stát přestal od 1. července 2024 v penzijním spoření vyplácet státní příspěvek klientům, kterým byl přiznán starobní důchod, řádný nebo předčasný. Zhruba dvě stě tisíc z nich kvůli změně zůstalo v penzijním spoření, protože podle úpravy zároveň nemohli bez sankcí ukončit smlouvy uzavřené před rokem 2024 a dostat peníze, pokud nespořili alespoň pět let.

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Novela se týká všech klientů, kteří uzavřeli smlouvu o penzijním spoření před datem 29. prosince 2023, mají již přiznán starobní důchod a doposud v penzijním spoření setrvali, tedy smlouvu ještě neukončili. Všichni tito klienti nově získávají možnost penzijní spoření ukončit bez ohledu na to, jak dlouhou dobu spoření mají za sebou, přestává tedy pro ně platit povinnost spořit minimálně pět let. Klientů s přiznaným starobním důchodem, kteří tuto dobu dosud nesplnili, v současnosti zbývá zhruba sto tisíc.

Druhá skupina, které se pomoc týká, jsou důchodci, kteří se po ukončení vyplácení příspěvku rozhodli spoření ukončit, přestože neměli splněnou dobu pěti let spoření a museli proto vrátit státu všechny již připsané státní příspěvky. Tito senioři získávají možnost podat písemně žádost u penzijní společnosti, u které naposledy spořili, a dostat od ní tyto peníze zpět. Seniorů s tímto nárokem je zhruba 16 tisíc.

Dalších asi 100 seniorů přišlo nejen o státní podporu, ale i o své vlastní vklady, protože nespořili ani dva roky. I ti budou mít možnost je dostat zpět. Na podání žádosti o navrácení peněz platí lhůta půl roku, od 1. srpna do 1. února 2027. Po uplynutí této lhůty klientům nárok na vrácení příspěvků zanikne. Ukončení spoření i navrácení ztracených příspěvků není automatické, klienti se musí se svým nárokem aktivně obrátit na svou penzijní společnost.

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"Pomoc 'uzamčeným' důchodcům byla jedna z prvních věcí, do kterých jsem se po návratu na ministerstvo financí pustila, a jsem ráda, že se ji podařilo rychle prosadit, navíc s podporou opozice. Státní příspěvky, které se budou vracet klientům, si penzijní společnosti vyžádají standardním způsobem ze státního rozpočtu. Odhadujeme, že půjde o jednorázový výdaj asi 60 milionů korun," uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO).

Ukončení vyplácení příspěvků k penzijnímu spoření starobním důchodcům bylo součástí konsolidačního balíčku, který v roce 2023 prosadila tehdejší vláda Petra Fialy (ODS). Ministerstvo financí tehdy argumentovalo tím, že účelem příspěvku je motivovat lidi k tvorbě úspor pro důchodový věk.

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