Senát žádá změny v EET. Chce škrtnout bezhotovostní platby

Senát chce v zákoně o obnovení elektronické evidence tržeb (EET) zrušit limit pro osvobození od daně z příjmů u zaměstnaneckých zdravotních benefitů. EET by se neměla vztahovat ani na bezhotovostní převody. Změny ve středu Senát přijal přes nesouhlas ministryně financí Aleny Schillerové (ANO).
Normu v září znovu posoudí Poslanecké sněmovna, v níž vládní koalice ANO, SPD a Motoristů může prosadit původní verzi bez senátních úprav.
Na úpravách zákona se senátoři shodli poté, co nevyhověli snaze ODS a TOP 09 o zamítnutí zákona o EET. Nepřijali ani návrh ANO na schválení zákona beze změn.
Vláda si od obnovení EET od příštího roku bez nutnosti tisknout papírové účtenky slibuje narovnání podnikatelského prostředí. Díky znovuzavedení evidence mají mít podle odhadu ministerstva financí veřejné rozpočty o 14,4 miliardy korun vyšší příjmy, což opozice s ohledem na výjimky zpochybňovala.
Tomáš Třetina (TOP 09) poukazoval na to, že vláda získané peníze z očekávaného výběru daní rozdá na své předvolební sliby.
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