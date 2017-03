Senát vrátil daňový balíček Sněmovně, chce změny v DPH u pozemků

AKTUALIZOVÁNO před 42 minutami

Praha - Senát ve středu vrátil Sněmovně vládní daňový balíček. Senátoři do něj chtějí vložit osvobození převodu pozemků okolo staveb od daně z přidané hodnoty, dani by podléhal jen převod pozemků pod stavbami. Ministr financí Andrej Babiš (ANO) s tím nesouhlasil. Žádný jiný pozměňovací návrh senátoři nepřijali. Daňový balíček především zvyšuje daňové slevy na druhé, třetí a další dítě.

Návrh na osvobození převodu pozemků vznesl Petr Šilar (KDU-ČSL) a podpořilo ho 49 přítomných senátorů. Jde o stejný návrh, který Senát schválil už dřív a předložil ho do Sněmovny. Poslanci se k jeho projednání zatím nedostali, vláda k němu dala nesouhlasné stanovisko.

Nepřijaté pozměňovací návrhy senátorů se týkaly například zavedení výjimek z elektronické evidence tržeb, snížení horní sazby DPH nebo zrušení solidární daňové přirážky pro lidi s vysokými příjmy. Neprošel ani návrh zachovat dosavadní podmínky uplatňování nároku na odpočty DPH pro Českou televizi a Český rozhlas.

Někteří senátoři v čele s Renatou Chmelovou (za KDU-ČSL) chtěli vypustit ustanovení, které má nově dát České televizi a Českému rozhlasu větší možnosti žádat o odpočet na dani z přidané hodnoty. Veřejnoprávní televize a rozhlas by podle této novinky mohly o odpočet žádat ve stejném rozsahu jako komerční stanice.

Ustanovení se dostalo do předlohy ve Sněmovně na základě pozměňovacího návrhu poslanců ČSSD Václava Votavy a Vítězslava Jandáka. Podle ministra Babiše je to ale v rozporu s právem EU. Už dříve to označil za daňový paskvil.

"V podstatě by šlo o bezprecedentní úpravu v rámci EU, ani jeden stát to takto upraveno nemá," argumentovala senátorka Chmelová.

Předloha mění celkem sedm daňových zákonů. V části týkající se daňových slev počítá s tím, že sleva na dani na druhé dítě vzroste letos o 2400 Kč na 19.404 Kč ročně, na třetí a další dítě o 3600 Kč na 24.204 Kč ročně. U jednoho dítěte zůstává sleva 13.404 Kč ročně. Vyšší daňové slevy na děti bude možné využít zpětně od počátku letošního roku.

Předloha také snižuje na polovinu limity pro výdajové paušály živnostníků, na druhé straně rozšiřuje okruh živnostníků, kterým může po dohodě finanční úřad stanovit daň z příjmů paušální částkou. Nově se může vztahovat i na živnostníky se zaměstnanci nebo na ty, co podnikají při zaměstnání.

autor: ČTK