Šéfka Mezinárodního měnového fondu (MMF) Christine Lagardeová dnes doporučila eurozóně vytvoření fondu, který by pomáhal členským zemím čelit budoucím hospodářským útlumům. Zároveň vyzvala státy používající euro k větší rozpočtové integraci. Do "fondu pro deštivé dny" by podle šéfky MMF měly členské země eurozóny v příznivých časech přispívat ročně částkou odpovídající 0,35 procenta jejich hrubého domácího produktu. Během hospodářského útlumu by z něj naopak mohly peníze čerpat. Lagardeová ve svém projevu v německém institutu DIW přivítala pokračující oživení světové ekonomiky. Poukázala však na rizika, mezi která podle ní patří rostoucí populismus a protekcionismus.

autor: ČTK | před 19 minutami