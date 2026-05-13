Šéfem amerického Fedu bude Kevin Warsh. Nahradí Trumpova neoblíbeného bankéře

Americký Senát ve středu potvrdil Kevina Warshe jako nového šéfa centrální banky USA (Fed). Warsh nahradí Jeroma Powella. Ten je dlouhodobě terčem kritiky prezidenta Donalda Trumpa, protože nesnížil úrokové sazby tak, jak si šéf Bílého domu přál.
Senát schválil Warshe poměrem hlasů 54 ku 45. Schvalování bylo podle agentury Reuters dosud nejvíce stranicky vyhrocené. S republikánskou většinou hlasoval pro Warshe jediný demokrat.
Warsh nastupuje do čela centrální banky v období zvýšené inflace a napjaté debaty o dalším směřování měnové politiky. Americká ekonomika se nyní potýká s přetrvávajícími inflačními tlaky, které mohou zkomplikovat prosazení snížení úrokových sazeb, které požaduje Trump.
Warshovo jmenování navazuje na předchozí schválení jeho mandátu jako guvernéra Fedu a nyní už čeká pouze na dokončení administrativních kroků v Bílém domě a oficiální složení přísahy. První zasedání v pozici šéfa Fedu by měl Warsh vést 16. až 17. června. Funkční období šéfa Fedu je čtyřleté.
Warsh je právník a v minulosti již ve vedení Fedu působil. Je známý jako kritik Fedu i současného šéfa Powella. Například prudký růst spotřebitelských cen v roce 2022 označil za největší chybu měnové politiky za posledních 40 let.
Trump od něj očekává rychlejší snižování úrokových sazeb a mluví o tom, že by mohl přinést „zásadní změnu“ v řízení americké centrální banky. Demokraté vyjadřují obavy, že Warsh nebude jednat nezávisle na přáních Bílého domu. On sám ale tvrdí, že bude postupovat samostatně.
Powell koncem minulého měsíce oznámil, že poruší tradici a hodlá i po skončení mandátu zůstat členem Rady guvernérů Fedu. Jako důvod setrvání uvedl nedávné právní kroky, které proti Fedu podnikla Trumpova administrativa.
Powellovo funkční období v čele instituce končí 15. května, jeho členství v Radě guvernérů ale až v lednu 2028. Končící předsedové v minulosti často na členství v radě rezignovali a zbytek období nedosluhovali.
ŽIVĚ Východní křídlo NATO musí posílit protivzdušnou obranu, shodli se evropští lídři
Narušování vzdušného prostoru zemí východního křídla Severoatlantické aliance Ruskem ukazuje na potřebu posílit protivzdušnou obranu této části NATO, uvádí podle agentury Reuters společné prohlášení ze středečního summitu lídrů zemí Bukurešťské devítky. V prohlášení také stojí, že je třeba rozšířit obrannou průmyslovou základnu navýšením výrobních kapacit a posílením dodavatelských řetězců.
Slavia smetla Jablonec a před prázdným Edenem získala titul
Pouhé čtyři dny po ostudném závěru derby se Spartou se fotbalisté pražské Slavie dočkali obhajoby zisku mistrovského titulu. Nasměrovala je k tomu jasná výhra ve třetím kole nadstavbové skupiny nad Jabloncem 5:1.
Další nákaza na lodi. Úřady kvůli střevní chřipce zakázaly 1700 lidem opustit plavidlo
Místní úřady zakázaly v Bordeaux na jihozápadě Francie více než 1700 lidem opustit výletní loď poté, co se u některých z nich projevila střevní chřipka. Informovaly o tom ve středu agentury AFP a Reuters, podle nichž je zákaz dočasný. Na palubě lodi zemřel jeden senior. Ve středu večer byl zákaz zmírněn, plavidlo mohou opustit osoby bez příznaků onemocnění.
ŽIVĚ Americké tajné služby zpochybňují tvrzení Trumpovy administrativy o oslabeném Íránu
Veřejná tvrzení americké administrativy o vojensky zničeném Íránu podle deníku The New York Times odporují závěrům vlastních tajných služeb. Z utajovaných analýz vyplývá, že Teherán má dál přístup k většině raketových základen včetně stanovišť u Hormuzského průlivu. Donald Trump označil zveřejnění informací za zradu.
Masivní ruský útok na hranici NATO. Slovenské přechody museli na čas zavřít
Zakarpatská oblast na Ukrajině byla ve středu odpoledne cílem jednoho z největších ruských dronových útoků od začátku války. Drony létaly nad Mukačevem, Iršavou, Svaljavou i Užhorodem. Právě hlavní město Zakarpatí Užhorod leží přímo na hranici se Slovenskem. Dočasně se z bezpečnostních důvodů uzavřely všechny hraniční přechody Slovenska s Ukrajinou. Později ve středu byly opět otevřeny.