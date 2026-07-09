Šéf Ryanairu se kvůli konkurenceschopnosti ostře opřel do šéfky Evropské komise

Irské aerolinky Ryanair se nezvykle ostře opřely do předsedkyně Evropské komise (EK) Ursuly von der Leyenové. Je podle nich zbytečná, protože mluví o konkurenceschopnosti, ale nic pro ni nedělá.
Vyplývá to z dopisu, který největší letecký dopravce v Evropě šéfce komise zaslal a ve čtvrtek ho zveřejnil na svém webu. Stěžuje si v něm na nečinnost Bruselu v souvislosti s růstem nákladů, které leteckým společnostem v Evropě vznikají i kvůli problémům v řízení leteckého provozu, a na ekologické daně, které aerolinky musejí platit.
Například francouzské řízení letového provozu je „nejhorší v Evropě“ a jeho selhání za loňský rok stála unijní letecké společnosti 800 milionů eur (19,4 miliardy Kč), jak se píše ve zprávě z francouzského Senátu, kterou firma k dopisu přeložila.
Ryanair v dopise podotýká, že unijní aerolinky mají přitom zakázáno tyto náklady od selhávajících evropských poskytovatelů řízení letového provozu vymáhat. Jejich několikaleté volání po účinné reformě evropského řízení letového provozu prý Brusel nechce vyslyšet, z čehož šéf Ryanairu Michael O’Leary v dopise viní přímo von der Leyenovou.
„Je to předsedkyně k ničemu, která ráda pronáší projevy, ale když dojde na prosazování reforem ve prospěch evropských občanů, schovává se v Berlaymontu (hlavní sídlo Evropské komise v Bruselu) a nic nedělá. Je na čase, aby neschopná von der Leyenová prosadila skutečné reformy, nebo odstoupila a nechala někoho kompetentního zajistit konkurenceschopnost a změny, které Mario Draghi požadoval ve své zprávě z roku 2024.“
O’Leary v textu naráží na zprávu o konkurenceschopnosti bývalého italského premiéra a exprezidenta Evropské centrální banky (ECB) Maria Draghiho. Na jeho zprávu podle šéfa Ryanairu v kanceláři von der Leyenové jen sedá prach. Šéf Ryanairu zdůrazňuje, že nízkonákladová letecká doprava je jedním z mála odvětví, kde Evropa ve světě vede, a že má konkurenceschopnější letecké odvětví než Čína nebo Severní Amerika.
„Přesto jsme od předsedkyně Ursuly von der Leyenové zatím neviděli žádné konkrétní kroky směřující k reformě nefunkčního evropského systému řízení letového provozu ani ke zrušení našich represivních a diskriminačních ekologických daní. Je neobhajitelné, že Evropa nadále zdaňuje své vlastní občany cestující letadlem po EU v rámci systému obchodování s emisemi, zatímco od daně osvobozuje všechny lety mimo EU, navzdory tomu, že tyto lety představují více než 50 procent emisí oxidu uhličitého v EU,“ napsal šéf Ryanairu.
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