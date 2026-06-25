Šéf Explosie končí. Rezignoval v době debat o možném prodeji firmy

Generální ředitel a předseda představenstva pardubické Explosie Tomáš Rubáček k 30. červnu z rodinných důvodů rezignuje, řekl ČTK mluvčí výrobce výbušnin Martin Vencl. Informaci potvrdilo ČTK také ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO); kdo Rubáčka nahradí, ale zatím neuvedlo. Společnost patří státu, vláda zvažuje její prodej.
Na Rubáčkovu rezignaci ve čtvrtek upozornil server Neovlivní.cz. "Můžeme potvrdit, že předseda představenstva společnosti Explosia Tomáš Rubáček rezignoval k 30. červnu. Další informace poskytneme, jakmile budou k dispozici," uvedla Miluše Trefancová z tiskového oddělení MPO.
Podle Vencla nejspíš bude vedením společnosti pověřen místopředseda představenstva Ondřej Havlík. S dalšími podrobnostmi odkázal právě na ministerstvo průmyslu a obchodu, které jménem státu vykonává akcionářská práva. Firma působí v Pardubicích od roku 1920. Do roku 2002 byla vlastníkem skupina Agrofert.
Rubáček přišel do firmy z korporátního prostředí v době personálních změn na konci loňského března. V pětičlenném představenstvu v té době skončili tři jeho členové a také obchodní ředitel. Nové vedení mělo podle ministerstva podpořit růst firmy, navýšit výrobu, spustit plánované investiční projekty a napravit dosavadní nedostatky v řízení společnosti, například pomalé zavádění rozvojových investic.
O tom, že stát uvažuje o prodeji pardubického výrobce střelného prachu a dalších výbušnin, hovořil v květnu po návštěvě firmy premiér Andrej Babiš (ANO). Výnos by podle premiéra bylo možné použít i na splnění závazků ČR vůči Severoatlantické alianci (NATO). Zástupci opozice varují před oslabením bezpečnosti státu a snahami pomáhat státnímu rozpočtu prodejem strategického podniku.
Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) v červnu uvedl, že stát o prodeji firmy uvažuje, ale nyní se státní podnik neprodává a vláda zatím pouze vyhodnocuje obdržené nabídky. Dříve Havlíček řekl, že zájemců je zhruba šest a pokud by vláda rozhodla o prodeji, obchod by bylo nejlepší uzavřít letos nebo příští rok.
Firma loni téměř zdvojnásobila zisk po zdanění na rekordních 838 milionů korun. Rok předtím činil zisk 442 milionů korun. Tržby z prodeje výrobků a služeb meziročně vzrostly o 64 procent na 2,996 miliardy korun. Společnost vyrábí zejména výbušniny a střelivo, například velkorážovou munici, bezdýmý prach, průmyslové a plastické trhaviny a různé typy střelivin. Používají se ve vojenském a civilním sektoru. Vojenská výroba ve firmě aktuálně převažuje.
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