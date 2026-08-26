„Toaletní papír tam není permanentně.“ Okamura dosáhl svého, šéf Českých drah končí

Generální ředitel a předseda představenstva Českých drah Michal Krapinec ve středu odstoupil z čela státního dopravce, ve funkci skončí ke konci srpna. Od září ho ve funkcích nahradí dosavadní vrchní ředitelka sekce ekonomické a infrastrukturní na ministerstvu dopravy Lenka Hamplová. Novinářům to po středečním jednání dozorčí rady společnosti řekl její místopředseda Dan Ťok.
Krapinec byl šéfem Českých drah od roku 2022, kdy uspěl ve výběrovém řízení. Dozorčí rada se jeho postem ve středu mimořádně zabývala kvůli tomu, že nedávno vrátil svou bezpečnostní prověrku na stupeň Důvěrné. Krapinec krok zdůvodnil tím, že ji nepotřebuje. Jeho krok kritizoval mimo jiné předseda sněmovny a SPD Tomio Okamura.
Ten se do něj pustil nejen kvůli absenci prověrky, ale také kvůli chybějícímu toaletnímu papíru ve vlacích státních drah, kvůli němuž údajně dostává od voličů množství stížností. „Informoval jsem koaliční partnery, že jsem požádal našeho ministra Ivana Bednárika o zajištění toaletních papírů v rychlíkových spojích Českých drah,“ řekl Okamura po jednání koaliční rady.
Své kolegy prý požádal o to, aby mu posílali fotky ze spojů, kde toaletní papír chybí. „Ten papír tam není permanentně. A já to vím, protože naši členové z nejbližšího okolí mě informují. Já jsem je požádal, aby mi posílali fotografie z těch spojů, jak jsou na WC,“ tvrdil šéf SPD.
Podle ministra dopravy Ivana Bednárika (za SPD), jenž byl Krapincovým předchůdcem v čele drah, byla bezpečnostní prověrka jednou z podmínek při výběru současného šéfa ČD v roce 2022. Už dříve označil Krapincův postup za nestandardní.
„Bude tam vývoj, naznačil Okamura před časem
A Okamura jeho konec v čele Českých drah avizoval už před časem. Na otázku, jestli chce, aby Krapinec ve funkci zůstal, reagoval už po jednání koaliční rady odmítavě: „Ne ne ne, tam bude určitý vývoj,“ naznačil tehdy předseda SPD, do jejíž gesce doprava spadá.
Krapinec ve středu podle Ťoka radě oznámil, že z osobních důvodů odstupuje z čela Českých drah. „Dozorčí rada to akceptovala,“ řekl Ťok. Konkrétní důvody Krapince komentovat nechtěl.
Hamplovou do funkce navrhl ministr Bednárik. „Dozorčí radě tento návrh přišel jako dobrý,“ podotkl Ťok. Hamplová dostane novou smlouvu, nejde tak o dočasné řešení do jara příštího roku, kdy měla původně vypršet smlouva dosavadnímu šéfovi drah.
Generální ředitel a předseda představenstva Českých drah Michal Krapinec vedl organizaci prokazatelně ve prospěch České republiky a národního dopravce. Novinářům to řekl předseda opoziční ODS a exministr dopravy Martin Kupka ve Sněmovně. Zdůraznil, že to opakovaně potvrdily i mezinárodní ratingové agentury.
Rada tak novou šéfku Českých drah jmenovala bez výběrového řízení, kterým v minulosti prošel Krapinec. "Myslím si, že v současné době není vhodné, aby personální situace na Českých drahách byla rozkolísaná tím, že by se více než měsíc nebo dva hledal nový generální ředitel," vysvětlil tento krok Ťok.
Jedním z hlavních úkolů nové šéfky drah bude podle Ťoka snížení tempa zadlužování státního dopravce. Kromě její zkušenosti s ekonomickým řízením ministerstva připomněl také její minulosti s ČD, bývala totiž členkou dozorčí rady podniku. Nová generální ředitelka zároveň disponuje bezpečnostní prověrkou na stupeň Důvěrné.
Dozorčí rada ve středu také jmenovala novým místopředsedou představenstva Jiřího Ješetu. Ten byl dosud řadovým členem představenstva. Pozice místopředsedy byla nyní neobsazená. Třetím členem představenstva je Lukáš Svoboda.
Skupina ČD loni hospodařila se ziskem 1,837 miliardy korun před zdaněním, v roce 2024 dosáhla zisku 1,262 miliardy. Loni ČD přepravily 168 milionů cestujících, meziročně o 800 tisíc méně. ČD jsou akciovou společností, jediným akcionářem je stát.
Mohlo by Vás také zajímat: „Nechceme ohrozit psychiku diváků.“ Macinka se odhodlal k neobvyklé akci, řekl proč
ŽIVĚ Žena a dítě zemřely po ruském útoku na Černihiv. Ukrajina zaútočila na sklad Wildberries
Nejméně dva lidé přišli o život při ruském útoku na Černihiv na severu Ukrajiny, oznámily ve středu místní úřady. O dvou obětech útoku ukrajinského dronu informoval gubernátor ruské Lipecké oblasti. Ukrajinské drony znovu napadly a zapálily sklad největšího ruského internetového prodejce Wildberries v Tambovské oblasti. Útok potvrdila společnost.
Číhá Real Madrid, Liverpool i obhájce. Slavia se dozví soupeře pro Ligu mistrů
Fotbalisté pražské Slavie se dnes večer dozvědí, s kým budou hrát v hlavní části Ligy mistrů. Losování ligové fáze prestižní soutěže, které se uskuteční od 18:00 v Monaku, přisoudí českému šampionovi osmičku soupeřů.
Temný výhled pro Pastrňáka. Bostonu se vymstí nynější strategie, soudí analytici
Po katastrofální předminulé sezoně se hokejový Boston zmátořil, letos na jaře už hrál play off. Vedení nyní doufá v pokračující vzestup a nakonec útok na Stanley Cup. Analytici ale tradičnímu klubu předvídají tvrdou srážku s realitou.
Zmizely celé vesnice. Počet obětí bleskových povodní v Tibetu a Nepálu rychle roste
Čína po středeční povodni v Tibetu na hranici s Nepálem pohřešuje podle nové bilance 558 lidí, další tři pak eviduje jako mrtvé. Ve čtvrtek o tom informovala Reuters s odkazem na CNN. Nepál jako počet mrtvých lidí nově udává 162, pohřešuje dalších nejméně 823 lidí a z toho 579 jsou zahraniční a nepálští turisté. Celkový počet pohřešovaných je téměř 1400.
Česká fantazie! Muchová a Menšík mají grandslamový titul, vyhráli mix na US Open
Čeští tenisté Jakub Menšík a Karolína Muchová vyhráli smíšenou čtyřhru na US Open a získali premiérový grandslamový titul.