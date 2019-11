Konkurenci navzdory. Sedm sládků se spojilo a uvařili pivo z unikátního chmele

Sládci ze šesti minipivovarů uvařili ve spolupráci s Alešem Dvořákem z Budějovického Budvaru limitovanou edici piva. Ležáku Sedm spolčených vzniklo 300 hektolitrů a padlo na něj 150 kilo nově šlechtěné odrůdy chmele Mimosa.

Sedm sládků uvařilo ve varně Budějovického Budvaru limitovanou edici světlého ležáku pod názvem Sedm spolčených. Na pivo vybrali pivovarníci zvláštní a málo používanou odrůdu chmele Mimosa ze Žatce. Na 300 hektolitrů nakonec padla celá letošní úroda Mimosy, dohromady 150 kilogramů. Pivo vzniklo na oslavu spolupráce lokálních pivovarů s Budvarem.

Pokud by výsledné pivo sládkům nechutnalo, muselo by se vylít a celý proces by se opakoval od začátku - včetně výběru chmele. "Když by mi pivo nechutnalo, nechtěl bych, aby se dostalo k zákazníkům," vysvětlil například sládek pivovaru Antoš Slaný Josef Paulík.

Ležák od středy mohou nabízet všechny pivovary, jejichž sládci se na výrobě podíleli. Někteří ovšem podle svých slov zařadí světlou desítku do nabídky až na začátku prosince.

Zákazník tak bude moci ochutnat novinku v hospodách Budějovického Budvaru a zmíněného Pivovaru Antoš Slaný, ale také v pivovarech Cobolis Ládví, Rodinný pivovar Zichovec, Pivovar Permon Sokolov, Pivovarský dvůr Zvíkov a Pivovar Clock Potštejn.

Podle Paulíka trval celý proces - od vybírání chmele až po představení výsledného moku - půl roku. Desítku Sedm spolčených nabídne nakonec Antoš Slaný ve dvou restauracích - v Praze a ve Slaném. Cena by přitom podle sládka neměla přesáhnout 45 korun za půl litr. Cenu v restauracích si každý z pivovarů stanovuje sám.

"Dohadovali jsme se o výsledné chuti. Finta je v tom najít správný poměr mezi sladkostí a hořkostí a to se, myslím, povedlo," dodal sládek pivovaru Cobolis Pavel Palouš.