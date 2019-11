Vraťte nám Rybu domácí, volají rybáři. Chtějí navázat na předražený dotační program

Rybářské sdružení ČR usiluje o další kampaň na podporu konzumace sladkovodních ryb o hodnotě alespoň takové, jako byla kdysi kritizovaná Ryba domácí. Uvedl to zástupce ředitele sdružení Martin Urbánek.

Kampaň Ryba domácí stála 150 milionů korun, později se o ní negativně vyjádřil například bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL). Následující kampaň za jeho působení byla o dva řády levnější.

V době kampaně Ryba domácí se zvýšila spotřeba sladkovodních ryb z 1,29 kilogramu na 1,43 kilogramu ročně, uváděla tehdy agentura, která ji pořádala. V Česku jde většinou o podporu celoroční konzumace kapra, který tvoří zhruba 85 procent tuzemské produkce.

Urbánek dále řekl, že peníze na kampaň by se mohly najít v evropských penězích, ministerstvu v současnosti vedeném Miroslavem Tomanem (ČSSD) ale chybí politická vůle. Sdružení se proto snaží úřad přesvědčit. Kampaň by měla být lepší než ta minulá, více by se podle něj mělo komunikovat se samotnými rybáři.

"Budeme rádi za každý kilogram. Po první kampani byl nárůst, i když to nebylo velké. A za těch deset let, co se nic nedělá, je vidět, že stagnuje a možná i klesá," dodal Urbánek.

Podle údajů Českého statistického úřad s spotřeba pohybuje v posledních letech kolem 5,5 kilogramu ryb na osobu ročně. V roce 2009 byla za poslední desetiletí nejvyšší, tehdy činila 6,2 kilogramu, předloni podle posledních údajů činila 5,4 kilogramu, meziročně tak stoupla o 6,3 procenta.

Podle sdružení činí aktuální světová spotřeba 16 kilogramů ryb na osobu, v EU 11 kg rybího masa na osobu. "Naše domácí spotřeba ryb je hluboce pod evropským průměrem," dodal Urbánek.

Nejvíce sladkovodních ryb se v Česku sní tradičně na Vánoce. Produkce ryb v Česku loni podle Rybářského sdružení meziročně vzrostla o 66 tun na rekordních 21 751 tun. Letos podle odhadů klesne pod 21 000 tun, řekl již dříve ředitel sdružení Michal Kratochvíl.

I přes loňské rekordní úlovky trápilo stejně jako letos rybáře sucho. Kdyby nebylo, mohl by být letos loňský rekord překonaný, dodal. Cena ryb od producentů se letos nejspíš nezvýší, rybáři je většinou prodávají za 85 až 100 korun za kilogram.

V tuzemsku se chová nejvíce kaprů, loni se jich v rybnících vylovilo 18 430 tun, o 30 tun meziročně méně. O 42 procent přibylo lososovitých ryb na 1106 tun, naopak klesla produkce býložravých ryb, línů i dravých ryb. Zhruba 40 procent živých ryb se prodalo v Česku, polovina šla na vývoz, deset procent se zpracovalo.