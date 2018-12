Ať byty pro střední třídu zajistí obce, volá šéf sdružení nájemníků. Platit to má EU

O dostupné bydlení pro střední třídu by se měly postarat obce a družstva využíváním projektů z Evropského sociálního fondu. V pátek to uvedl předseda sdružení nájemníků Milan Taraba. Nedostatkem bytů jsou ohroženi podle něj především mladí lidé ve větších městech, kteří zakládají rodiny.

"Chceme dostupné byty pro střední třídu, to vnímáme jako velký problém. Okruh pro sociálně potřebné je malý, tam se navíc mohou využívat jiné prostředky. Ale nám hrozí to, že velká skupina dnešních dorůstajících lidí, kteří by měli uzavírat partnerské svazky a mít děti, je ohrožena tím, že nemá na bydlení a všechny věci z toho vyplývající," řekl Taraba.

Podle něj není možné, aby se bez investic veřejného sektoru stavěly byty s nákladovým nájemným. "Pro ty lidi, kteří nejsou schopni obstát na trhu s bydlením v tom developerském pojetí. A už vůbec ne, aby si vzali hypotéky," doplnil Taraba.

Například v Praze se prodejní ceny nových bytů v developerských projektech přiblížily sto tisícím korunám za metr čtvereční. Průměrný byt 3+KK tak stojí zhruba sedm milionů korun.

Města a obce by podle Taraby při stavbě nájemních bytů měly více využívat dotace z Evropského sociálního fondu. Zatím se do tohoto projektu zapojilo 16 měst a městských částí, například Plzeň, Ostrava, Pardubice, Most nebo Praha 7.

"Ta města si chtějí udržet například lékaře, policisty nebo učitele. My chceme, aby ten model fungoval systémově. Samozřejmě, že stát nepostaví 40 tisíc bytů za rok. Ale může vytvořit například předpoklady k tomu, aby výstavbu oživila družstva. Ta velká družstva to uměla a umí," uvedl dále Taraba.

V Česku je podle něj asi 4,2 milionu obyvatelných bytů. "Kdybych připustil u všech stoletou životnost, tak je potřeba postavit nejméně 42 tisíc ročně, aby byla zajištěna prostá reprodukce.

Jenže bytů se za poslední roky staví v průměru 25 tisíc ročně, a to ještě převážně na venkově nebo do vlastnictví. Třeba Praha má k dispozici pro dostupné bydlení jen osm tisíc bytů. To je neuvěřitelná záležitost," upozornil.

Podle údajů Českého statistického úřadu byla v Česku rekordní výstavba v roce 1975, kdy bylo dokončeno 97 104 bytů. Z toho zhruba 30 procent bylo v družstevním vlastnictví a čtvrtina ve vlastnictví obce. Loni bylo dokončeno 28 575 bytů.