Zaplať členství a půjč si šperk. Po autech, kolech a bytech přichází sdílení diamantů

Roční členství v diamantovém klubu vyjde na 19 až 79 tisíc korun. Půjčit si půjde až šest různých setů v celkové hodnotě 900 tisíc korun.

Praha - Česká firma Dolcze vymyslela nový obchodní model, se kterým chce uspět na trhu sdílené ekonomiky. Nápad spočívá ve sdílení diamantových šperků. Kdo nemá ve šperkovnici klenoty za statisíce korun, ale přesto chce na sebe upoutat pozornost ve společnosti, může po zaplacení členského poplatku oslňovat přátele a známé až se šesti různými sadami ročně.

Předtím však musí vstoupit do klubu s názvem Dolcze Diamond Club a zaplatit roční poplatek minimálně 18 900 korun. Za to získá možnost půjčit si během roku až tři různé sady klenotů v celkové hodnotě 120 tisíc korun (každá sada o dvou špercích se musí vejít do 40 000 Kč).

Kdo zaplatí 78 900 korun, může se ozdobit až šesti různými sadami v celkové hodnotě 900 tisíc korun (každá sada o třech špercích se musí vejít do 166 000 Kč).

"Ve sdílené ekonomice vidíme budoucnost. Vnímáme, že hlavně mladí lidé už nemají potřebu vlastnit, ale užívat si. A právě to chceme za zlomek ceny diamantových šperků dopřát většímu počtu lidí než jen horním deseti tisícům," vysvětluje obchodní ředitel Dolcze Roman Sulek.

V prvním roce by společnost chtěla pro svůj koncept získat asi 300 členů, do pěti let by jich chtěla mít tisíce. "Myslím si, že to je reálné. Před pár dny jsme nový koncept představili obchodníkům a těm se o větší podrobnosti přihlásilo už několik desítek zájemců z řad jednotlivců, ale i firem, které v tom vidí alternativu dárků pro své obchodní partnery," říká Sulek.

Klenoty lze na stránkách firmy objednat stejným postupem jako zboží na internetu. Zákazník si nejprve vybere konkrétní členství a automaticky se tak stane členem Dolcze Diamond Club. Poté si vybere šperk a následně obdrží potvrzení, kdy mu budou doručeny a předány na zvolené adrese. Skvosty si mohou zákazníci také koupit, po ročním členství je získají navíc se slevou.

Jednotlivé šperky vyrábí klenotník, designér a soudní znalec Aleš Berger, který je zároveň jednatelem firmy a vlastní v ní 70 procent. Berger mimo jiné zhotovil korunku pro Miss Universe v roce 2014 a Miss USA 2015.

Dolcze je na trhu od roku 2003 a zpočátku jen vyráběla a prodávala šperky. Do rozjezdu nové služby investovala podle Sulka desítky milionů korun. Vedle firemních zákazníků chce firma cílit na muže, co hledají vhodný dárek pro svou ženu, ale neví, jaký šperk se jí líbí, mladé lidi, podnikatelky, manažerky, bankovní úřednice a lidi s příjmem nad 30 tisíc korun. Spolupráci rozšiřuje také na svatebními salony, se kterými připravuje speciální nabídky pro nevěsty.

Firma patří do české investiční skupiny Miton. Ta stojí za projekty jako je například Slevomat, Heureka, Chytrý Honza či Stahuj.cz.

Nová služba zapadá do rostoucího trendu takzvané sdílené ekonomiky, kdy se o jeden výrobek či službu dělí několik lidí. Známé je například sdílení bytů Airbnb, sdílení aut CAR4WAY, kol Rekola či půjček Zonky.

