Ekonomika

Screening i očkování na pracovišti. Firmy se bojí vyšších odvodů, pomůžou s prevencí

ČTK ČTK
před 3 hodinami
Zaměstnavatelé se obávají zvyšování odvodů na zdravotní pojištění kvůli zachování finanční udržitelnosti veřejného zdravotnictví. Firmy proto chtějí pomoci s prevencí onemocnění.
ilustrační foto
ilustrační foto | Foto: Isifa/Thinkstock

Zástupci firem to uvedli u příležitosti představení odborné platformy Zaměstnavatelé pro zdraví (nejen) zaměstnanců a udržitelné zdravotnictví na konferenci Zdravotnictví 2026. Veřejné zdravotní pojištění hospodaří s více než 500 miliardami korun ročně, většinu příjmů tvoří odvody firem a zaměstnanců.

Prezident Unie zaměstnavatelských svazů Jiří Horecký uvedl, že žádná z kandidujících stran v programu zvyšování odvodů na zdravotní pojištění nemá. "Pokud se podíváme na prognózy zdravotního pojištění a jiné trendy, tak pokud se nic nezmění, není otázka, jestli (to někdo navrhne), ale kdy," řekl Horecký.

Související

Česko zasáhla chřipka i covid. Rizika jsou u jedné skupiny překvapivě vysoká

Nemoc

Prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček označil zvýšení odvodů za noční můru, protože by to ještě zdražilo cenu už tak odvody vysoce zatížené práce a snížilo konkurenceschopnost českých firem. Senátor Tomáš Fiala (za ODS) připustil, že odvody by se zvyšovat mohly. "Nelze úplně vyloučit, že to vyšším procentem skončí. Třeba o jedno procento, o dvě," řekl odpoledne v panelové diskusi.

V současné době do systému hradí zaměstnavatel devět procent a zaměstnanec 4,5 procenta z hrubé mzdy. Za státní pojištěnce, jako jsou děti, nezaměstnaní nebo senioři, platí stát z rozpočtu 2127 korun měsíčně. "Sedmdesát procent prostředků, které jdou do zdravotnictví je z kapes zaměstnanců a zaměstnavatelů," uvedl člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy Tomáš Kolář.

Firmy zároveň chtějí apelovat na to, aby bylo hospodaření systému vyrovnané, což v posledních letech není. S tím souhlasí i zdravotní pojišťovny. "Pokud nechceme zvyšovat příjmovou stránku, je potřeba se zaměřit na vnitřní efektivitu," uvedl prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada. Ministerstvo zdravotnictví i na příští rok navrhuje úhradovou vyhlášku se schodkem, má být 6,5 miliardy korun. Její definitivní verzi musí publikovat do konce října.

Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) nová vyhláška od ledna umožní zdravotním pojišťovnám spolupracovat se zaměstnavateli na programech podpory zdraví. "Programy jsou spojené s daňovým zvýhodněním a je to tak správné," řekl Válek.

Související

Jak se vyhnout rakovině před padesátkou: důležité návyky rozhodují o délce života

Rak

Podle Horeckého se některé firmy chtějí zavázat, že budou mít určitý podíl zaměstnanců, kteří absolvují preventivní prohlídky u praktiků, screeningová vyšetření ke včasnému odhalení rakoviny nebo očkování. "Musíme prevenci přinést až k tomu zaměstnanci," dodal.

Například pro očkování na pracovišti je ale podle něj třeba ještě změnit legislativu. Podle Koláře, který je šéfem firmy Linet, tam program prevence na pracovišti funguje mnoho let. Lidé absolvují například oční nebo kožní vyšetření. "Na začátku byl zájem minimální, teď nám program běží celý týden. Zúčastní se ho vysoké procento lidí," řekl.

 
Mohlo by vás zajímat

Bosch v Německu propustí 13 tisíc lidí, potřebuje snížit náklady

Bosch v Německu propustí 13 tisíc lidí, potřebuje snížit náklady

Ukrajinští uprchlíci se Česku vyplatili. Do státní kasy odvedli víc, než dostali

Ukrajinští uprchlíci se Česku vyplatili. Do státní kasy odvedli víc, než dostali

Apple tlačí Brusel ke zrušení zákona o digitálních službách

Apple tlačí Brusel ke zrušení zákona o digitálních službách

Na záchranu ve zlatém dole čekali kolumbijští horníci dva dny

Na záchranu ve zlatém dole čekali kolumbijští horníci dva dny
ekonomika Aktuálně.cz Obsah zaměstnavatel odvod zdravotní pojištění domácí prevence konference očkování vyšetření screening

Právě se děje

před 15 minutami
Ovečkinovy astronomické příjmy bokem. Letos vydělal víc v rublech než v dolarech

Ovečkinovy astronomické příjmy bokem. Letos vydělal víc v rublech než v dolarech

Alexandr Ovečkin si přes léto si vydělal částku, která na poměry ledního hokeje působí až neuvěřitelně.
před 44 minutami
Nejtěsnější volební vítězství i prohra. Porovnejte, jak Češi volili od roku 1996
Infografika

Nejtěsnější volební vítězství i prohra. Porovnejte, jak Češi volili od roku 1996

Prvního a druhého dělilo ve volbách před čtyřmi lety pouhých 0,67 procentního bodu. Projděte si zajímavé momenty voleb od roku 1996.
Aktualizováno před 50 minutami
Slaví také baseballisté. Po zdolání Izraele si Češi po 11 letech zahrají o medaile

Slaví také baseballisté. Po zdolání Izraele si Češi po 11 letech zahrají o medaile

Čeští baseballisté postoupili po výhře nad Izraelem 4:3 podruhé do semifinále mistrovství Evropy.
před 1 hodinou
Šéf palestinské samosprávy odsoudil v OSN útok Hamásu, Izrael obvinil z genocidy

Šéf palestinské samosprávy odsoudil v OSN útok Hamásu, Izrael obvinil z genocidy

Abbás také vyzval všechny zbývající země OSN, aby uznaly budoucí palestinský stát. Nyní jich jsou asi tři čtvrtiny.
Aktualizováno před 1 hodinou
Českem se v noci prohnal vichr. Bez elektřiny je téměř deset tisíc domácností

Českem se v noci prohnal vichr. Bez elektřiny je téměř deset tisíc domácností

Nejvíce zasažené jsou Rychnovsko, Semilsko a Olomoucko. Výstraha před vichrem platí v Královéhradeckém, Olomouckém a Moravskoslezském kraji.
Aktualizováno před 1 hodinou
Izraelská armáda zaútočila v Jemenu. Míří na cíle povstaleckých Húsíů, tvrdí

Izraelská armáda zaútočila v Jemenu. Míří na cíle povstaleckých Húsíů, tvrdí

Izraelská armáda oznámila, že zaútočila na bezpečnostní a špionážní cíle jemenských Húsíů v hlavním městě Saná.
Aktualizováno před 1 hodinou
Akademie věd opouští sociální síť X, nechce podporovat šíření dezinformací

Akademie věd opouští sociální síť X, nechce podporovat šíření dezinformací

Akademici uvedli, že nechtějí podporovat šíření dezinformací na X. Příspěvky budou zveřejňovat jinde.
Další zprávy