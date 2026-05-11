Schodek veřejných financí i vládní dluhy čeká růst, spočítala ČNB

Česká národní banka (ČNB) ve své nové predikci zhoršila odhad letošního schodku veřejných financí na 2,7 procenta hrubého domácího produktu (HDP). Předchozí prognóza z února očekávala deficit 2,5 procenta HDP. V příštím roce by se měl schodek dál zvýšit na 3,1 procenta. Vyplývá to z tabulky klíčových ekonomických indikátorů, kterou v pondělí ČNB zveřejnila.
Saldo veřejných financí se počítá z rozdílu příjmů a výdajů ministerstev a dalších státních úřadů, měst a obcí, vybraných příspěvkových organizací, státních i jiných mimorozpočtových fondů a firem, veřejných vysokých škol, veřejných výzkumných ústavů, zdravotních pojišťoven, asociací a svazů zdravotních pojišťoven a Centra mezistátních úhrad.
Prognóza ČNB předpokládá, že letos bude pokračovat zvyšování schodků veřejných financí. Zatímco v roce 2024 byl deficit dvě procenta HDP, což byla nejnižší úroveň od pandemie covidu-19, loni schodek činil 2,1 procenta HDP a letos by měl být 2,7 procenta HDP. Zvyšuje se i strukturální deficit, tedy výsledek hospodaření očištěný o vliv hospodářského cyklu a o mimořádné události. Loni činil 2,1 procenta HDP, letos by měl dosáhnout 2,6 procenta HDP.
Dluh sektoru vládních institucí by se měl letos podle ČNB zvýšit na 45,7 procenta HDP z loňských 44,3 procenta HDP. Příští rok by měl dosáhnout 47,2 procenta HDP. Dluh v poměru k výkonu ekonomiky setrvale roste od roku 2020, pouze v roce 2023 stagnoval.
Centrální banka také očekává, že v letošním roce bude pokračovat silný růst mezd. Nominálně by se měly zvýšit o 6,4 procenta po loňském růstu o 7,2 procenta. Reálně by se tak mzdy letos zvýšily o 4,1 procenta po loňském růstu o 4,7 procenta. V příštím roce by mělo tempo růstu mezd zpomalit, když nominálně vzrostou o 5,4 procenta a reálně o 2,9 procenta.
Nezaměstnanost by se podle ČNB měla letos zvýšit o 0,4 procentního bodu na 4,8 procenta. Příští rok čeká centrální banka mírný pokles podílu nezaměstnaných na 4,7 procenta.
Centrální banka také očekává, že se bude snižovat tempo růstu cen nových nemovitostí. Letos by měly zdražit průměrně o 8,3 procenta, zatímco loni jejich ceny rostly o 13,8 procenta. Příští rok ČNB čeká zdražení nemovitostí o 5,6 procenta.
