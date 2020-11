Schodek veřejných financí by měl do roku 2023 klesnout na 3,6 procenta

Schodek českých veřejných financí by měl do roku 2023 klesnout z letos odhadovaných 6,4 procenta hrubého domácího produktu (HDP) na 3,6 procenta HDP. Vládní dluh by pak měl naopak stoupnout do roku 2023 na 47,4 procenta HDP z letos plánovaných 39,4 procenta. Vyplývá to Konsolidační strategie veřejných financí ČR, kterou ministerstvo financí poslalo poslancům.

Loni byly české veřejné finance v přebytku 0,3 procenta HDP a vládní dluh skončil na 30,2 procenta HDP. Pravidla EU za normálních okolností vyžadují deficit pod třemi procenty HDP a dluh pod 60 procenty HDP. Související Schillerová: Schodek rozpočtu 320 miliard Zeman osobně podpoří Úroveň strategie počítá stejně jako makroekonomická prognóza letos s poklesem ekonomiky o 6,6 procenta a příští rok s růstem o 3,9 procenta. V roce 2022 počítá MF ve strategii s růstem ekonomiky o 2,2 procenta a o rok později s růstem o 2,1 procenta. "Hledat dnes opatření, která přijmout za čtyři či šest let ke konsolidaci veřejných financí, je opravdu předčasné," napsala mimo jiné v předmluvě strategie ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). V této souvislosti vyzvala k zaměření úsilí na oživení ekonomiky a zlepšení ekonomických vyhlídek. "Jsem si navíc jistá, že konkrétní specifikace konsolidace daleko za horizont funkčního období této vlády není vhodná, protože bez širokého a stabilního celospolečenského konsenzu nemůže být dlouhodobě udržitelná," dodala. Strategii na další roky by podle ní měla připravit nová vláda vzešlá s parlamentních voleb v příštím roce. Sněmovna vyzvala ministryni financí v létě při schvalování navýšení schodku letošního rozpočtu na 500 miliard Kč k vypracování konsolidační strategie. Jako termín určila konec září.