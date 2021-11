Schodek rozpočtu stoupl na 335 miliard. Jde o nejhorší výsledek za říjen od roku 1993

Zaměstnanci v některých logistických centrech amerického internetového prodejce Amazon v Německu v pondělí zahájili stávku. Informoval o tom odborový svaz Verdi. Protest je součástí dlouhodobého boje odborů za zvyšování mezd a zlepšování pracovních podmínek v Amazonu, napsala agentura Reuters.

Svaz Verdi v neděli vyzval ke stávce v sedmi německých provozovnách Amazonu. Požaduje zvýšení mezd v souladu s širšími dohodami, které uzavřel s německým maloobchodním sektorem. Amazon v neděli uvedl, že nabízí dobrou mzdu, zaměstnanecké výhody a kariérní příležitosti. Upozornil, že nikdo z jeho zaměstnanců v Německu si nevydělává méně než 12 eur (zhruba 300 Kč) hrubého na hodinu. Firma nepředpokládá, že stávka bude mít dopady na její klienty.

V pondělí měli zahájit stávku zaměstnanci ve třech logistických centrech v Sasku a Hesensku. Verdi nicméně neuvedl, kolik lidí se do protestu zapojilo. V úterý by se podle svazu měly ke stávce přidat další čtyři německé pobočky Amazonu, přerušení práce by mělo trvat 24 hodin až tři dny, napsala agentura Reuters.