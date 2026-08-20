Schodek rozpočtu příští rok vzroste, ale bude pod 400 miliard korun, řekla Schillerová

Schodek státního rozpočtu příští rok vzroste z letošních 310 miliard korun, bude ale pod 400 miliardami korun. Novinářům to ve čtvrtek po třídenním jednání s vládními kolegy řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Blíže očekávaný schodek upřesnit odmítla, ministerstvo ho podle ní dopočítává. Resort musí návrh rozpočtu předložit vládě do konce srpna.
Schillerová řekla, že jednání s ministry byla věcná a konstruktivní. „Nemohla jsem vyhovět všem požadavkům, určitě někteří kolegové nebyli spokojeni. Je to logické, požadavky vždy bývají velmi vysoké,“ řekla. Proti prvnímu neveřejnému návrhu výdajů z června ale podle ministryně rozpočet řady resortů vzrostl.
Podle ministryně bylo cílem jednání zajistit naplnění vládních priorit. Kabinet tak podle ní bude pokračovat v placení obnovitelných zdrojů energie z rozpočtu namísto toho, aby část peněz platili spotřebitelé v cenách elektřiny. Vláda také zvýší výdaje na zdravotnictví a zajistí výdaje na obranu ve výši dvou procent hrubého domácího produktu (HDP).
Schillerová připustila, že na části položek se s ostatními ministry ještě nedohodla a bude je třeba vyřešit na jednání vlády. Otevřená je podle ní také otázka některých investic, zejména v digitalizaci. I o tom bude ještě jednat kabinet. Konečný návrh rozpočtu ministerstvo podle Schillerové představí v řádném termínu, v němž zákon stanovuje jeho předložení vládě.
V letošním roce by stát podle Schillerové měl plánovaný schodek dodržet. Příjmy se podle ní vyvíjí příznivě, zejména díky růstu mezd a platů. Splnění plánu podle ministryně neohrozí ani konflikt na Blízkém východě, který přinesl zdražení energií a vláda kvůli němu dočasně snížila spotřební daň na naftu, což omezilo rozpočtové příjmy.
Letos plánovaný schodek 310 miliard korun by měl být čtvrtý nejhlubší v historii Česka. Nejvýraznější deficit země měla v roce 2021, kdy dosáhl 419,7 miliardy korun. V době před pandemií covidu-19 hospodařilo Česko s výrazně menšími deficity, před rokem 2020 překročil schodek stomiliardovou hranici pětkrát.
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