Schillerová zmírňuje EET. Menší podnikatelé mohou mít pouze off-line verzi

Lidé, kteří si podnikáním pouze přivydělávají, by si v budoucnu kvůli EET nemuseli pořizovat elektronickou pokladnu s připojením k internetu. Podnikatelé, kteří za rok utrží nejvýše 600 tisíc korun v hotovosti a zároveň nezaměstnávají více než dva pracovníky, si budou moci vybrat, jestli budou tržby evidovat elektronicky, nebo v takzvaném off-line režimu.

Například provozovatel menšího stánku s občerstvením, jehož tržby měsíčně nepřekročí 50 tisíc korun, by tak už příští rok nemusel údaje o tržbách posílat finanční správě okamžitě. Stačilo by mu sbírat papírové účtenky a údaje z nich pak berním úředníkům elektronicky poslat jednou za tři měsíce.

Návrh je součástí novely zákona o elektronické evidenci tržeb, která je nyní ve sněmovně před závěrečným hlasováním. V úterý zvýšení limitu podpořili členové rozpočtového výboru. Poslanci by novelu mohli definitivně schválit už tento pátek.

Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka však novinka menší podnikatelům méně práce s papírováním nepřinese. "Tito podnikatelé budou fungovat stejně jako dnes. Jen místo toho, aby doklady finanční správě posílali jednou za rok, budou to dělat jednou za čtvrtletí," říká Havlíček. "Uznávám však, že někdo, kdo prodá pár drobností měsíčně, k tomu nepotřebuje elektronický přístroj," dodává Havlíček.

Ministryně financí Alena Schillerová původně navrhovala pro off-line verzi EET limit 200 tisíc korun hotovostních tržeb ročně. Její ztrojnásobení však podporuje.

Spolu s rozšířením EET by se měly snížit některé daně. Z 21 procent na 10 má klesnout daň z přidané hodnoty na elektronické knihy a audioknihy. Do desetiprocentní sazby se přesunou například stravovací služby, úklidové práce, domácí pečovatelské služby či vodné a stočné. Ve hře je i možnost, že by se evidence tržeb netýkala předvánočního prodeje kaprů, poslanec Mikuláš Ferjenčík (piráti) zase navrhuje výjimku pro prodejce burčáku.

Občanští demokraté k novele připravili velký pozměňovací návrh, který by z EET vyloučil všech 750 profesí, na něž by třetí a čtvrté vlna dopadla. Poslanec Jan Skopeček (ODS) požaduje, aby se o každé profesi hlasovalo v závěrečném třetím čtení zvlášť. Je tak pravděpodobné, že se finální schvalování protáhne na několik hodin.

Pokud bude novela schválena, své tržby začnou elektronicky evidovat i advokáti, účetní, prodejci na farmářských trzích nebo řemeslníci. Povinnost se jich měla týkat už od loňského března. Takzvanou třetí a čtvrtou vlnu EET však zastavil Ústavní soud. Současný návrh se tak snaží na výtky soudců reagovat a podmínky zejména pro ty nejmenší podnikatele zmírnit.

Třetí a čtvrtá vlna EET odstartuje sedm měsíců poté, co novelu podepíše prezident Miloš Zeman. Od prosince 2016 už tržby elektronicky evidují hotely, penziony či restaurace, o tři měsíce později se přidaly velkoobchody a maloobchody. Od spuštění EET stát evidoval celkem 9,67 miliardy tržeb od více než 182 tisíc poplatníků.