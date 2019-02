Bonus za vybrané daně úředníci opravdu měli, potvrdila Schillerová. Dříve to odmítala

Bývalý generální ředitel finanční správy Martin Janeček v minulosti vydal pokyn, který umožňoval navázat odměnu finančním úředníkům na minimální výši daně doměřené při kontrolách převodních cen a odpočtů na vědu a výzkum. O formě odměn jako první informovaly Hospodářské noviny. Poslancům z rozpočtového výboru to nyní potvrdila ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Tento pokyn nová generální ředitelka Tatjana Richterová zrušila. Pokyn byl podle ní nestandardní, nevhodný a hloupý. Ministryně dříve opakovaně odmítla, že by finanční správa vázala odměny na výši doměřené daně.

Rozpočtový výbor označil podobnou praxi za nepřijatelnou a za závažný exces. Poslanci vyzvali ministryni, aby vyvodila personální odpovědnost vůči osobám, které tuto praxi zavedly.

Podle ministryně však nebyly odměny stanovené v přímé úměře ke stanovení daně. Příslib odměny byl podle ní daný pevnou výší. Pokyn uváděl, že 60 procent odměny bylo vázáno na to, až odvolací finanční ředitelství pravomocně pokutu potvrdí.

Schillerová vysvětlovala poslancům, že bývalý generální ředitel nemohl zavázat konkrétní kontrolory, ale vydal jen parametry pro ředitele 15 finančních úřadů. Poukazovala přitom na nynější generální ředitelku finanční správy Richterovou, která tehdy působila jako ředitelka v Praze a žádnou takovou odměnu nepodepsala.

Hospodářské noviny loni v prosinci napsaly, že finanční úřady za loňský rok vykázaly téměř 1 900 odměn zaměstnancům vázaných na výši doměřené daně. Prémie byly vypláceny za kontroly převodních cen a daňových odpočtů na vědu a výzkum.

Podle deníku to zjistilo Generální finanční ředitelství. Informace nechala shromáždit ministryně Schillerová poté, co finanční motivování berních úředníků kritizoval bývalý ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09).

Ministryně dnes řekla, že za kontroly odpočtů na výzkum a vývoj finanční správa udělila 196 odměn 109 zaměstnancům v celkové výši kolem milionu korun. V případě převodních cen šlo o 209 odměn 98 zaměstnancům v celkové výši přes milion korun.

Začátkem letošního ledna řekla Schillerová poslancům z rozpočtového výboru, že si obstarala vyjádření vedení finanční správy a prý byla opakovaně ujištěna o tom, že se nic takového neděje.

Její dnešní informace vyvolala ze strany hlavně opozičních poslanců rozhořčení. Například Zbyněk Stanjura (ODS) prohlásil, že finanční správa lhala, když tvrdila, že takový dokument neexistuje.

Ministryně také odmítla, že úředníci mohli být motivování k tomu, aby porušovali zákon. Existence cílových odměn, jakkoli byla nevhodně formulována, nemůže způsobit nezákonnost rozhodnutí, uvedla.

"To je naprosto evidentní, že to bylo motivační pro ty úředníky, aby vyměřovali co největší doměrky daní," řekl Mikuláš Ferjenčík (Piráti).