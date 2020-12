Nižší tamponová daň ženám nepomůže, míní ekonomka. Schillerová ji chce už od jara

Česko by se mohlo zařadit po bok evropských zemí, jako je Německo, Francie či Belgie, které v minulých letech snížily takzvanou tamponovou daň. Tuzemské ministerstvo financí totiž navrhuje snížit daň u menstruačních pomůcek z 21 procent na deset. Politickou debatu tu otevřela zpráva ze Skotska, kde parlament odsouhlasil, že tyto hygienické potřeby začne od Nového roku poskytovat všem ženám zdarma.

Evropská legislativa od roku 2007 členským státům umožňuje, aby snížily daň na dámské hygienické potřeby na minimální hranici pěti procent. Většina ze zemí Evropské unie ale menstruační potřeby dál daní vyšší sazbou. Deset států včetně Česka dokonce uplatňuje DPH ve výši přes dvacet procent. Nejvyšší daň (27 procent) má Maďarsko, naopak nulová je v Irsku. Ta v této zemi totiž platila ještě předtím, než EU stanovila minimální limit.

Ženy jsou od placení této daně v ceně výrobků osvobozeny i v některých mimoevropských zemích, například v Kanadě, několika státech Spojených států, Indii, Malajsii nebo v Keni.

S vlastním návrhem, jak přestat dělat z těchto drogistických pomůcek "luxusní zboží" (jak to nazývají kritici zdanění), přišlo Skotsko. To jako první země na světě poskytne všem ženám bezplatný přístup k vložkám, tamponům a dalším potřebám pro intimní hygienu. Příslušný zákon minulé úterý jednomyslně schválil tamní parlament, podle odhadů by mělo opatření vyjít na 9,7 milionu liber ročně (285 milionů korun).

V Česku, kde žije dvojnásobek obyvatel než ve Skotsku, by při schválení snížení daně o jedenáct procent měla státní kasa přijít podle ministerstva financí o podobnou částku - 300 milionů korun.

"Díky tomu, že na trhu s dámskými hygienickými potřebami panuje velká konkurence, očekávám, že snížení DPH zákaznice ve svých peněženkách skutečně pocítí. Zejména domácnostem s nižšími příjmy by toto snížení daní mohlo v současné ekonomické situaci citelně pomoci," uvedla v úterý ministryně financí Alena Schillerová,

To o zvýšení finanční dostupnosti menstruačních pomůcek v reakci na krok Skotska požádal premiér Andrej Babiš. Podle něj by bylo u příjmově nejslabších podobné opatření možné i v ČR.

Skotsko bude jako první země na světě všem ženám hradit menstruační pomůcky. Chtějí zbořit toto stigma a bojovat s chudobou. Novináři se mě ptají, jestli by bylo by něco takového možné i u nás. U příjmově nejslabších určitě. Požádal jsem @alenaschillerov, aby našla řešení. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) November 25, 2020

Změnu DPH chce Schillerová prosadit prostřednictvím pozměňovacího návrhu k novele zákona o DPH, která narovnává podmínky u dodání zboží ze zahraničí. V případě schválení by menstruační pomůcky mohly být levnější zřejmě už od jara příštího roku.

Situaci zkomplikoval covid

Nižší daň má podporu například také u místopředsedkyně Pirátů Olgy Richterové. "Do budoucna bych toto řešila sníženou daňovou sazbou," potvrdila pro on-line deník Aktuálně.cz Richterová dřívější vyjádření z minulého týdne.

S Schillerovou se shoduje také v tom, že menstruační pomůcky se v Česku k těm nejchudším ženám dostanou zdarma už nyní, a to díky různým neziskovým organizacím, například České federaci potravinových bank. "Zjišťovala jsem situaci a podle sociálních pracovníků v terénu není problém v poskytování těchto pomůcek nejchudším," uvedla Richterová.

Podle ministerstva práce a sociálních věcí šly od roku 2017 z Operačního programu materiální a potravinové pomoci od Evropské unie na koupi menstruačních pomůcek v Česku necelé necelé čtyři miliony korun - celkem se jednalo o 185 308 kusů balení tohoto drogistického zboží.

Kvůli pandemii koronaviru však podle mluvčí MPSV Jaroslavy Sladké dochází všechny zásoby potravinových bank rychleji. O dalších možnostech, jak pomoci, nyní podle ní MPSV komunikuje se zástupci ministerstva financí.

Nižší daň? Chaos, míní ekonom

K finanční pomoci v podobě snížení DPH, které navrhla Schillerová, jsou ovšem skeptičtí někteří ekonomové. Například podle hlavní ekonomky Raiffeisenbank Heleny Horské taková daňová úprava ženám nijak výrazně neuleví, daleko větší problém vidí ve zdanění nízkých příjmů, které přináší současný premiérův návrh v rámci zrušení superhrubé mzdy.

Analytik BH Securities Štěpán Křeček se domnívá, že kvůli menstruačním pomůckám není třeba vytvářet výjimku a přeřazovat je do nižší sazby DPH. "V případě, že tak učiníme, dopadů na veřejné rozpočty si stěží všimneme. Nicméně se tím otevře téma, co vše by se do nižší sazby DPH mělo přeřadit. V rámci tohoto tématu lze přitom vymyslet nesčetné množství produktů a služeb, které si z různých důvodů zaslouží výjimečný přístup. Tento postup by nakonec vnesl do našich daňových předpisů obrovskou složitost a chaos," obává se Křeček.

Nižší DPH by naopak uvítala například organizace Česká ženská lobby (ČŽL), která se zabývá rovným postavením žen a mužů ve společnosti. "V Česku chudoba žen prostě existuje," uvedla ředitelka ČZL Hana Stelzerová, podle níž se ale už standardy kvality posouvají a i chudší ženy mají možnost používat lepší hygienické pomůcky.

"Pakliže nastane dobrý čas - jako například teď, kdy dochází k některým daňovým změnám - a vezme se tohle v potaz, pak by to byl podle mě směrem k ženám pozitivní signál," míní Stelzerová.

Majitelka obchodu s menstruačními pomůckami Maluna Ilona Bittnerová, která v Česku začala jako první nabízet menstruační kalíšky, zase mluví o vstřícném gestu. "Navíc je to uznání toho, že menstruace je něco přirozeného a nákup hygienických potřeb je nutností. Ženám v nouzi tato změna příliš nepomůže, ale o jejich situaci se už dnes starají různé charitativní organizace," doplnila k možnému snížení DPH Bittnerová.

Češi mohou v tomto ohledu pomoci i ženám v rozvojových státech, a to například koupí poukazů na dámské vložky, které zajišťuje nezisková organizace Člověk v tísni. "Lidé v Česku letos nakoupili zatím 1632 certifikátů. Hygienické balíčky jsme tento rok distribuovali například v Angole nebo Iráku, kde proběhla také kampaň zaměřená na osvětu v oblasti hygieny," řekl pro Aktuálně.cz mluvčí Člověka v tísni Tomáš Urban.

Výše "tamponové daně" (tedy DPH na dámské hygienické potřeby) v jednotlivých zemích EU

Maďarsko 27 % Chorvatsko 25 % Dánsko 25 % Švédsko 25 % Finsko 24 % Řecko 23 % Itálie 22 % Česko 21 % Lotyšsko 21 % Litva 21 % Bulharsko 20 % Rumunsko 19 % Lucembursko 17 % Řecko 13 % Rakousko 10 % Španělsko 10 % Slovensko 9,5 % Estonsko 9 % Polsko 8 % Německo 7 % Belgie 6 % Nizozemsko 6 % Portugalsko 6 % Francie 5,5 % Kypr 5 % Irsko 0 %

