Ekonomika

Sazka se přejmenuje a změní i logo. Známý název zmizí po 70 letech

ČTK ČTK
Aktualizováno před 2 hodinami
Loterijní společnost Sazka se přejmenuje na Allwyn. Nové jméno začne používat od konce ledna 2026. Některé jednotlivé hry si ale svá jména zachovají. Uvedly to Hospodářské noviny.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: komerční článek

Mateřskou společností Sazky je skupina Allwyn, kterou vlastní KKCG miliardáře Karla Komárka. Změna vyjde na stovky milionů korun. Známý název zmizí po 70 letech, Sazka vznikla v Československu v roce 1956.

"Přišel čas odpoutat se od tradice, která je sice dlouhá, ale i poznamenaná minulou dobou. Velké značky mají i své limity a my cítíme, že jsme na limit narazili, především co se týče modernosti a inovací," sdělil deníku generální ředitel Sazky Aleš Veselý.

Proměna začne v říjnu, koncem ledna by pak už přejmenování mělo být dokončené. Změna vyjde na stovky milionů korun včetně investic do marketingu, produktových vylepšení a také jackpotů a extra výher. "Bude se hrát o více peněz, ale i zážitků. Chceme využít propojení Allwynu s F1, stájí McLaren nebo třeba karlovarským Mezinárodním filmovým festivalem," uvedl Veselý.

Hlavními loterijními produkty Sazky jsou číselné loterie s nejznámější hrou Sportka. Kromě ní společnost od roku 2014 provozuje i loterii Eurojackpot. Obě si svá jména ponechají. Beze změny zatím zůstanou i kurzové sázky SazkaBet či Sazka Hry, pod které patří třeba online kasino nebo stírací losy. Tyto produkty by ale měly být do dvou či tří let rovněž přejmenované.

Sazka nabízí také dobíjení kreditu do mobilních telefonů a umožňuje placení složenek prostřednictvím sítě terminálů, vyzvednutí balíků či zprostředkovává prodej vstupenek na kulturní, sportovní a společenské akce.

Čistý zisk Sazky loni meziročně vzrostl o 27 procent na 2,13 miliardy korun. Tržby společnost zvýšila o sedm procent na 13,35 miliardy korun.

Z českého trhu v minulosti zmizely i jiné značky. Kupříkladu čerpací stanice Benzina se přejmenovaly na Orlen, zmizelo i logo ČP, když se Česká pojišťovna přejmenovala na Generali Česká pojišťovna. Ani Živnostenská banka už nepůsobí pod tímto názvem, ale jako UniCredit Bank. Mobilní operátoři, kteří v Česku začínali pod názvy Eurotel, Oskar a Paegas, nyní fungují jako O2, Vodafone a T-Mobile.

 
Mohlo by vás zajímat

Lufthansa utahuje opasky. Německé aerolinky propustí 4000 lidí v administrativě

Lufthansa utahuje opasky. Německé aerolinky propustí 4000 lidí v administrativě

Zastavíme prodej Balíkovny. Hnutí ANO odkrývá povolební plány na změny v České poště

Zastavíme prodej Balíkovny. Hnutí ANO odkrývá povolební plány na změny v České poště

Stanjura "hasí" nevoli kolem rozpočtu. "Stejně se musí předělat," opáčila Schillerová

Stanjura "hasí" nevoli kolem rozpočtu. "Stejně se musí předělat," opáčila Schillerová

Nejdřív reaktor, pak auta. Petr Pavel řešil superzakázku s hlavou Koreje

Nejdřív reaktor, pak auta. Petr Pavel řešil superzakázku s hlavou Koreje
ekonomika Aktuálně.cz Obsah Sazka sportka domácí loterie loterijní zákon KKCG

Právě se děje

před 16 minutami
Bronzová Koza v zahradě. Paříž otevře muzeum Picassových soch pod širým nebem

Bronzová Koza v zahradě. Paříž otevře muzeum Picassových soch pod širým nebem

Zahrada se bude rozkládat na 2300 metrech čtverečních a vystaveny na ní budou desítky význačných výtvorů španělského kubisty.
před 17 minutami
Riziko podvodů kolem voleb v Česku? Lidé hledí s obavami na EU i na Rusko

Riziko podvodů kolem voleb v Česku? Lidé hledí s obavami na EU i na Rusko

Skoro půlka lidí má rovněž obavu, že volby může zmanipulovat vláda a její podporovatelé.
před 45 minutami
Z vraždy ženy na Jihlavsku policisté obvinili jejího syna

Z vraždy ženy na Jihlavsku policisté obvinili jejího syna

Policie vyšetřuje vraždu čtyřiapadesátileté ženy. Stala se v pátek v noci v bytě v Kněžicích na Jihlavsku.
Aktualizováno před 53 minutami
Ukrajinské údery uvnitř Ruska. Terčem elektrotovárna, město se ocitlo bez elektřiny

ŽIVĚ
Ukrajinské údery uvnitř Ruska. Terčem elektrotovárna, město se ocitlo bez elektřiny

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 56 minutami
Lufthansa utahuje opasky. Německé aerolinky propustí 4000 lidí v administrativě

Lufthansa utahuje opasky. Německé aerolinky propustí 4000 lidí v administrativě

Aerolinky se potýkají s vysokými náklady a s menší ziskovostí ve srovnání s konkurencí.
Aktualizováno před 1 hodinou
Volby v nejchudší zemi Evropy ovládla proevropská strana, opozice vyrazí do ulic

Volby v nejchudší zemi Evropy ovládla proevropská strana, opozice vyrazí do ulic

Proevropská Strana akce a solidarita (PAS) prezidentky Maii Sanduové v nedělních volbách v Moldavsku obhájila parlamentní většinu.
před 1 hodinou

Světlo je geniální způsob, jak mluvit s řidičem. Audi Q3 umí teď víc než kdy dřív

Světlo je geniální způsob, jak mluvit s řidičem. Audi Q3 umí teď víc než kdy dřív
Prohlédnout si 17 fotografií
Audi představuje třetí generaci Q3.
Nabízí se v karosářské verzi SUV i Sportback, která je velmi populární.
Další zprávy