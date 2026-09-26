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Ekonomika

Saúdská Arábie zvýšila vývoz ropy na nejvyšší úroveň od začátku války USA s Íránem

ČTK
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Vývoz ropy ze Saúdské Arábie tento měsíc prudce vzrostl navzdory eskalaci bojů s ozbrojenci podporovanými Íránem, uvedl server zpravodajské televize CNBC s odvoláním na údaje analytické společnosti Kpler. Celkem země vyvezla tento měsíc šest milionů barelů denně, což je nejvíce od začátku války USA a Izraele s Íránem před sedmi měsíci. Dodávky ze země se vrátily na měsíční průměr z roku 2025.

Ropa, benzin, rafinerie, ilustrační foto
Zdroje z odvětví agentuře Reuters řekly, že ropovod East-West byl na začátku tohoto týdne znovu uveden do provozu při nízkém objemu dodávek, které se ale postupně zvyšují. (Ilustrační foto)Foto: Thinkstock
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Ve srovnání se srpnem dodávky vzrostly o téměř 80 procent. Minulý měsíc činil vývoz v průměru 3,4 milionu barelů denně.

Saúdské Arábii se podařilo zvýšit vývoz ropy i poté, co tento měsíc kvůli poškození při útoku dronem z Iráku uzavřela důležitý ropovod East-West. Ropovod v době konfliktu představuje důležitou alternativní trasu, protože umožňuje Saúdské Arábii přepravovat ropu z nalezišť na východě země do přístavu Janbú u Rudého moře, a vyhnout se tak Hormuzskému průlivu, kde Írán útočí na proplouvající tankery.

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Cena ropy Brent po uzavření ropovodu East-West vyskočila na téměř 110 USD za barel. Později se ale opět mírně snížila, protože investoři stále více věří, že výpadek měl menší dopad, než se původně obávali. Země také přesměrovala vývoz ropy zpět do Hormuzského průlivu, protože americká armáda vymezila námořní trasu podél pobřeží Ománu. Další země Perského zálivu se na tuto trasu spoléhají již několik měsíců, i když plavba zůstává nebezpečná, protože Írán pokračuje v útocích na tankery proplouvající průlivem.

Zdroje z odvětví agentuře Reuters řekly, že ropovod East-West byl na začátku tohoto týdne znovu uveden do provozu při nízkém objemu dodávek, které se ale postupně zvyšují. Saúdská Arábie opětovné zprovoznění ropovodu dosud nepotvrdila.

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Generální ředitel ropné firmy Saudi Aramco Amín Násir ve čtvrtek japonskému listu Nikkei řekl, že dočasná přerušení provozu ropné infrastruktury obvykle trvají několik dní, nikoli týdnů či měsíců. Konkrétní informace o aktuální situaci kolem ropovodu ale odmítl poskytnout.

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