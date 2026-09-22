Saúdská Arábie obnovila provoz klíčového ropovodu po útoku dronů

Saúdská Arábie obnovila provoz klíčového ropovodu East-West, který byl 10. září poškozen při dronovém útoku a krátce poté odstaven. S odkazem na tři informované zdroje to v úterý uvedla agentura Reuters. Vývoz ropy z terminálu Janbú u Rudého moře se očekává ještě v úterý. Před odstávkou měl ropovod maximální přepravní kapacitu sedm milionů barelů ropy denně.
Ropovod East-West je v současné době mimořádně důležitou alternativní trasou, protože obchází Hormuzský průliv, částečně zablokovaný v důsledku americko-izraelských útoků na Írán. Pro Saúdskou Arábii tak představuje jednu z hlavních možností, jak saúdskou ropu dostat na světový trh, aniž by tankery musely proplouvat Hormuzským průlivem.
Dva ze zdrojů uvedly, že ropa proudila ropovodem v omezeném objemu. Státní energetická společnost Saudi Aramco, která zařízení provozuje, na žádost agentury Reuters o komentář bezprostředně nereagovala.
Dronové útoky přiměly Saúdskou Arábii ropovod East-West uzavřít, takže se zastavila i nakládka suroviny v přístavu Janbú.
Ropovod East-West, nazývaný také Petroline, je zhruba 1200 kilometrů dlouhý a vede z ropných polí na východě Saúdské Arábie přes vnitrozemí k přístavu Janbú. Odtud může saúdská ropa pokračovat přes Rudé moře, Suezský průplav a Středomoří dál do Evropy, až do evropských rafinerií.
Těsně po odstávce ropovodu Saúdská Arábie zákazníky z Evropy informovala, že některé dodávky ropy s plánovanou zářijovou nakládkou budou zrušeny. Významným odběratelem saúdské ropy je i polská společnost Orlen, která provozuje rafinerie mimo jiné v České republice.
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