Samsung se dohodl s odboráři, zažehnal hrozící čipovou krizi

Jihokorejští odboráři schválili dohodu se společností Samsung, která odvrátí hrozící stávku v největším světovém výrobci paměťových čipů, informovaly tiskové agentury.
Protestu, který mohl ohrozit globální dodávky čipů a poškodit korejskou ekonomiku, se podařilo předejít díky navýšení zaměstnaneckých bonusů z příjmů firmy z prodeje čipů pro umělou inteligenci (AI).
Odbory vedly s firmou několikaměsíční spor o výši zaměstnaneckých bonusů, na jejichž kompromisní výši se obě strany dohodly minulý týden. Dohodu dnes schválilo téměř 74 procent z více než 62 tisíc zaměstnanců, kteří se zapojili do hlasování, napsala agentura Reuters.
Akcie Samsungu v reakci na zprávu vzrostly o sedm procent. Za poslední rok zpevnily přibližně o 387 procent a od začátku letošního roku o 107 procent. Samsung se tak stal teprve druhou asijskou firmou, jejíž tržní kapitalizace dosáhla jednoho bilionu USD. První byla tchajwanská firma Taiwan Semiconductor Manufacturing.
Samsung v prvním čtvrtletí zvýšil provozní zisk více než osminásobně na 57,2 bilionu wonů (793 miliard Kč). Čtvrtletní zisk tak překonal zisk za celý loňský rok, který činil 43,6 bilionu wonů. Tržby se zvýšily na rekordních 133,9 bilionu wonů.
Firma letos plánuje zvýšit investice do výzkumu a rozšíření výroby čipů o 22 procent na rekordních 110 bilionů wonů. Cílem je zaujmout vedoucí pozici v odvětví polovodičů pro umělou inteligenci.
Tohle že jsou Češi? Z čísel mrazí. Zapomíná se ale na úchvatnou sérii
Kritikům připadá, že hokejové mistrovství světa se v současném formátu se sedmi zápasy v základní skupině moc vleče. Z českého to letos platí obzvlášť, protože utrpení zpravidla neodsýpá.
Chobotnice mezi soby a politika. Velvyslanec v knize ukazuje lidskou tvář diplomacie
Jsou dnes diplomaté kvůli problémům digitálního věku a zhoršující se geopolitické situaci potřebnější než kdy dříve? I na to hledá britský velvyslanec v ČR Matt Field odpovědi ve své svěží knižní novince Jsem tu novej. A k tomu přikládá i řadu osobních zážitků a zkušeností z devíti zemí, v nichž během svého života působil.
Ne každý po Ozempicu hubne stejně. Podle nové studie může rozhodovat několik faktorů
Lidé po celém světě berou léky jako Ozempic nebo Wegovy s očekáváním, že budou hubnout dál. Jenže po měsících často přijde bod, kdy se ručička váhy zastaví. Nový výzkum amerických vědců teď ukazuje, proč se to děje – a proč stejné léky fungují u každého jinak. Objev zároveň naznačuje, že by v budoucnu mohlo být možné účinky populárních preparátů prodloužit a prolomit obávaný „hubnoucí strop“.
„Nejsem Ester, chci jít vlastní cestou.“ Olympijská vítězka Maděrová o zlatu, tlaku i zranění
Po olympijském triumfu přišla pro Zuzanu Maděrovou výrazně větší mediální pozornost, nové povinnosti i zájem fanoušků. „Půl hodiny jsem se místo jídla fotila s lidmi,“ vzpomíná snowboardistka na první týdny po zisku zlaté medaile. Přiznává, že trvalo minimálně dva týdny, než vůbec dokázala vstřebat, co se stalo a jak moc se její život během jediného dne změnil.