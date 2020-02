Samsung se pochlubil mobilem s ohebným displejem. Chce konkurovat Applu a Huaweii

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko v pátek obvinil ruské vedení ze snahy "pohltit" sousední zemi a zdůraznil, že na takový vývoj nikdy nepřistoupí. Lukašenko se nyní snaží získat od Ruska další ústupky při dovozu ruské ropy a zemního plynu, ale dosud bezvýsledně. Moskva na Minsk tlačí, že bude muset přijmout vyšší ceny ropy, pokud nebude chtít pokračovat v hospodářské integraci s Ruskem.

"Oni chápou integraci jako pohlcení Běloruska. To není integrace! To je inkorporace! Na to nikdy nepřistoupím," zapřísahal se podle místních médií běloruský vůdce při otevření nového průmyslového podniku v jednom z běloruských regionů.

Napětí mezi sousedními bývalými sovětskými státy stoupá už několik měsíců. Když jednání o užších vztazích ustrnula, Rusko zastavilo dodávky ropy do Běloruska a Lukašenko opakovaně obvinil Kreml, že vyvíjí tlak na sloučení obou států, poznamenala agentura AP. Lukašenko a ruský prezident Vladimir Putin vedli minulý pátek další kolo rozhovorů v Soči, ale dohody nedosáhli.