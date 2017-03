První dojmy: Samsung Galaxy S8 je nádherný telefon. Uvnitř skrývá počítač s Microsoft Office

před 1 hodinou

Nový telefon vypadá naživo ještě lépe než na fotkách, píše přímo z místa oficiální premiéry náš redaktor. Hlavní zbraní Samsungu je neotřelý design a kompaktní tvary v kontrastu s obří obrazovkou. Jemný displej využije hlavně virtuální realita ve spojení s novou kamerkou Gear 360.

Odpoledne bez překvapení, ale přesto s mírně spadlou bradou. Představení telefonu Samsung Galaxy S8 a S8+ ovlivnily úniky informací, ale možnost osobně se seznámit s telefonem téměř bez rámečků stála za to. Galaxy S8 není revoluční telefon, ale téměř neexistující rámečky ve spojení se špičkovým displejem zaujmou na první pohled.

Menší telefon s úhlopříčkou 5,8 palce (14,7 cm) a rozlišením 2960 x 1440 bodů je výrazně kompaktnější než dnes už standardní mobily s úhlopříčkou 5,5" a model s větším 6,2" displejem je pak výrazně menší než 6" phablety. Kompaktní rozměry a čistší design vyniknou i ve srovnání s LG G6, prvním "protáhlým" telefonem s Androidem.

Vyšší displej se už dříve osvědčil Applu, ve větším provedení je ještě zajímavější. Hlavně je v kontrastu se širokoúhlými počítačovými monitory, které jsou skvělé na hry nebo video, ale na prohlížení webu nebo dokumentů se tolik nehodí. Mobilní telefon s "dlouhou" obrazovkou je v mobilním světě lepší. Stejně tak na protáhlém displeji lépe vypadají dvě aplikace spuštěné najednou.

Zmenšení vnějších rozměrů má i jednu výraznou oběť. Pro Samsung typické tlačítko s integrovanou čtečkou otisků prstů zmizelo z čelního panelu. Čtečka se přesunula na záda, mírně neprakticky nikoliv doprostřed, ale vedle fotoaparátu.

Z ergonomického pohledu to není úplně šťastné, většina majitelé GS8 bude první dny sahat na čočku fotoaparátu, ale časem si nejspíše zvyknou. Nebo budou používat alternativu - rozpoznávání oční duhovky uživatele, které na Galaxy S8 funguje rychleji než u Lumií svého času, není ani nutné zvedat telefon do úrovně očí.

Pokud přemýšlíte o tom, jakou barvu vybrat, tak rada je jednoduchá - pokud to půjde, berte buď černou, která eliminuje jakýkoliv náznak rámečků ve vypnutém stavu, nebo modrou, která vypadá podobně skvěle, jako výrazně barevné varianta Galaxy S6 a S7. V Česku ale bude modrá verze dostupná pouze na Alza.cz nebo ve značkových obchodech Samsung.

OLED ještě lepší než dříve

Radost udělá Samsung také lidem, kterým zahnuté displeje u S6 a S7 Edge vadily. Stejně jako u televizorů si Samsung konečně připustil, že zahnutý displej je jen designová záležitost a nesnaží se tvářit, že přináší nějaké vylepšené funkce. Díky tomu je u Galaxy S8 i S8 Plus zahnutí decentnější, podobně jako u Note 7. To mimo jiné znamená, že se na hranách méně láme světlo a používání telefonu na světle je příjemnější.

Samotné OLED panely jsou fantastické, Samsung vyrábí nejlepší displeje pro telefony už dva roky v řadě, letos bude třetí. Podle očekávání totiž firma přidala podporu HDR videa s certifikací podobnou těm, které dostávají televizory třídy UltraHD Premium. Samsung ale není první, kdo ukázal HDR video na telefonu, prvenství v tomto případě patří LG G6 s LCD panelem.

Obecně je dojem z Galaxy S8 vynikající. Samsung umí dělat krásné telefony a od loňského roku dělá telefony, které působí velmi svižně. Galaxy S8 působí ještě rychleji, ale rozdíly mezi loňským a letošním modelem v pocitu z krátkého používání nejsou nijak markantní. Dojem dělá displej a celkový design zařízení. Stojí ale za zmínku, že se skleněná záda telefonu snadno upatlají. To se ovšem dalo čekat, lesklé sklo nad tmavým povrchem se nemůže chovat jinak.

Zákazníky v USA nebo Velké Británii možná osloví i inteligentní asistent Bixby, za nímž stojí původní autor Siri. Podle toho, co Smasung ukázal, má Bixby kompletně nahradit asistenta zabudovaného do Androidu 7.0. V češtině ale máme smůlu, stejně jako se Siri, Cortanou nebo Google Assistantem. Samsung slibuje i propojení s chytrými spotřebiči z vlastní nabídky, přes telefon tak půjde ovládat třeba robotický vysavač. O komunikaci se postará aplikace v telefonu a chytrý domácí router od Samsungu.

Vnitřnosti jen na okraj

Samsung odložil vydání Galaxy S8 primárně kvůli pomalejší výrobě nových procesorů. Galaxy S8 a S8 plus totiž využije novou generaci čipů vyráběných 10nm technologií, s níž Samsung teprve začíná. Jako obvykle bude Samsung používat dva různé čipy - vlastní Exynos a nový Snapdragon 835, který ovšem také vzniká v továrnách Samsungu. Exynos, který bude v telefonech prodávaných v Česku, slibuje zvýšení výkonu hlavně v případě grafického čipu, a to až o pětinu.

Nová generace procesoru, jehož výkon i další vlastnosti jsme zatím neměli možnost pořádně otestovat, je jediným zajímavým prvkem výbavy, a to pouze pro geeky. Většina lidí už přestává vnímat rozdíl mezi špičkovým a dobrým procesorem a technické parametry, někdy ke své škodě nesleduje. Galaxy S8 je v tom bude ještě podporovat. Nemá totiž nic, co by vybočovalo z řady nebo bořilo zavedené pořádky.

To neznamená, že by Samsung zklamal. Čtyři GB operační paměti a 64GB úložiště je pro letošek standard, kterému nelze nic vyčítat. Nechybí ani odolnost vůči vodě a prachu nebo podpora paměťových karet. A ano, Galaxy S8 má klasický sluchátkový konektor. V balení jsou dokonce kvalitní sluchátka in-ear, konstrukce naladěná společností AKG, nikoliv kopie Apple EarPods.

Fotoaparát v GS8 je v podstatě stejný jako v GS7, tedy špičkový. Změnil se hlavně přední snímač s chytrým ostřením na obličeje. Samsung ladil i softwarové zpracování obrazu, které by mělo zachovat o něco více detailů. Ve špatných světelných podmínkách fotí Galaxy S7 stále velmi dobře a jediný potenciálně lepší telefon, Google Pixel, v Česku není dostupný.

Vysoký výkon telefonu chce Samsung zužitkovat ve spojení s dokovací stanicí Dex, která po připojení monitoru, klávesnice a myši promění Galaxy S8 v jednoduchý počítač s aplikacemi Microsoft Office. Samsung nabídne také možnost vzdáleného přístupu k počítačům s Windows prostřednictvím standardních technologií jako je WMVare nebo Citrix.

Jako odlišující prvek to bude zajímavé, zvláště ve spojení s připravovaným Androidem O, který slibuje lepší podporu pro ovládání myší a klávesnicí. S hodnocením reálného přínosu ale budeme muset počkat na detailnější seznámení a reálnou možnost Galaxy S8 použít jako náhradu počítače. To v Londýně dost dobře nešlo.Alespoň se máme na co těšit, až Samsung doveze první telefony do Česka.

Těšit se mohou i případní zájemci - ceny jsou totiž solidní. Menší model, který je v podstatě nástupcem loňské Galaxy S7 Edge, stojí 22 tisíc korun, o šest stovek méně, než kolik stála GS7 Edge. Větší model bude stát 25 tisíc, ale podle mě působí základní menší varianta lépe a lépe se drží.

Pokud ale chcete srovnávat Galaxy S8 s plochou verzí Galaxy S7, pak Samsung přináší zdražení o dva tisíce korun. Prodávat se oficiálně začne 28. dubna, ale pokud si ho předobjednáte, dostanete ho už o osm dní dříve.

autor: Otakar Schön

Související články