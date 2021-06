Jak si sám vyrábět elektřinu jednoduše a rychle. Jde to i do dvou dnů, pomůže dotace

Energetická soběstačnost nebo šetrnost k životnímu prostředí. To jsou některé z nejčastějších argumentů expertů, proč by podle nich domácnosti měly investovat do zřízení vlastní fotovoltaické elektrárny. Solární panely na střechách domů ale s sebou nenesou jen benefity. Projděte si náš návod, jak si zřídit domácí solární elektrárnu, a zjistěte, zda se to ve vašich podmínkách vyplatí.