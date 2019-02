Láska prochází lednicí. Aplikace pomáhá najít partnera podle fotky obsahu chladničky

Chladničky toho prozradí na své majitele opravdu hodně. Alespoň to tvrdí programátoři ze Švédska, kteří na zakázku Samsungu vytvořili aplikaci Refrigerdating.com. Neotřelá seznamka spojuje lidi podle obsahu chladničky.

V zemi, kde až polovina dospělých žije sama, tak může lidem jejich partnera najít právě kombinace lednice a seznamky. Na novou platformu totiž lidé místo svých fotek nahrávají fotky obsahu lednic.

Při zakládání profilu vyplní člověk toužící po seznámení pouze základní představu o tom, jaký má jeho protějšek být - tedy jeho pohlaví a věk. Stejné údaje vyplní o sobě a přidá fotografii vnitřku chladničky.

Logika platformy je jasná. Ti, kteří mají doma hodně zeleniny, žijí zdravým životním stylem, majitel ledničky s privátními značkami se jeví naopak jako spořivý člověk.

Pokud je lednice prázdná, je to důkaz, že majitel moc nevaří. Drahé víno naopak ukazuje na požitek ze života a finanční prosperitu a konzervy pro kočku poukazují na lásku ke zvířatům.

Na základě fotky pak dostávají uživatelé návrhy na partnery. Pokud tak někoho neosloví konzerva sardinek a krabička z fastfoodu, označí fotografii stejně jako na obdobných platformách jako například Tinder pohybem doleva neboli "není to můj styl". V opačném případě stáhne fotku doprava a dává tím najevo, že "si můžeme společně něco uvařit".

Pokud i druhá strana označí obrázek jako kandidáta na "společné vaření", vznikne shoda a může začít konverzaci mezi potenciálními partnery.

Vývojářům ale nejde jen o to udělat pár Švédů šťastných. Samsung se netají tím, že prodává ledničky a snaží se v nich zlepšovat chytré technologie. V současnosti některé z nich už dokáží poznat, kdy končí trvanlivost produktů a co je třeba dokoupit a majitele na to upozorňují. Díky nové aplikaci tak může společnost snadno sbírat informace o svých zákaznících. Nebo alespoň o tom, co a s kým chtějí vařit.