S technologiemi bude muset umět téměř každý Čech. Proškolit je třeba miliony lidí

V pražském vývojovém centru Microsoftu aktuálně pracuje přes tisíc lidí. Firma ho otevřela v roce 2016 a postupně se stalo největším takovým centrem v regionu. Microsoft postupně spouští programy, jež by měly pomoci zvýšit počet lidí v Česku, kteří jsou schopni pracovat nejen v podobných centrech, ale i na jiných IT pozicích. Tedy aby přibývalo lidí, kteří se v technologickém světě orientují.

Příkladem takového programu pro širokou veřejnost je Digistart, který Microsoft v listopadu spustil ve spolupráci se společností Digiskills. Ten nabídne například informace o tom, jak digitálně komunikovat s úřady, jak si zajistit kybernetickou bezpečnost v domácím prostředí, i vzdělání týkající se dezinformací.

Dalším programem - zaměřeným na lidi, kteří mají zájem v IT pracovat - jsou platformy s nabídkou konkrétních pracovních pozic ITjede.cz a ITide.sk. Ten Microsoft rozjel spolu s personální agenturou GoodCall.

"Ve spolupráci s partnery nabídneme systém programů zvyšování kvalifikace IT dovedností od základních až po pokročilé znalosti. Jde nám o to, aby tyto aktivity byly široce dostupné bez ohledu na to, ve kterém regionu, městě nebo vesnici člověk žije a v jaké fázi své profesní kariéry nebo studia se nachází," říká Martin Hruška, ředitel českého a slovenského Microsoftu pro partnerský systém, který má na starosti programy určené na podporu zvyšování digitálních znalostí. "Kromě zvýšení kvalifikace mají absolventi a absolventky možnost propojení na pracovní nabídky v programu ITjede.cz a ITide.sk," dodává.

Lepší vzdělání v informačních technologiích může firmám v Česku výrazně pomoci. IT expertů je totiž na trhu dlouhodobý nedostatek - aktuálně jich chybí více než 30 tisíc. S rozvojem digitalizace navíc bude potřeba, aby se s moderními technologiemi naučili pracovat i lidé, kteří je dosud nepotřebovali.

Digitalizace a automatizace by se podle Microsoftu mohla týkat více než milionu pracovních míst. Zároveň firmy budou klást větší důraz na technologické vzdělání absolventů vysokých škol. Podle Hrušky se znalost technologií musí stát základní výbavou lidí podobně jako abeceda nebo násobilka.

Milan Novák, zakladatel a výkonný ředitel personální agentury GoodCall, která s Microsoftem na zmíněném vzdělávacím programu pracuje, tvrdí, že do roku 2030 zmizí z pracovního trhu přes 300 tisíc pracovních míst. Nahradí je nové pozice, pro které ale budou třeba jiné dovednosti. Na lidi tak čeká nutnost rekvalifikace nebo rozšíření dovedností.

"Do roku 2030 budeme muset poskytnout digitální a odbornou přípravu 2,2 milionu lidí. Zhruba 900 tisíc z nich budou absolventi vysokých škol, ostatní jsou ekonomicky aktivní obyvatelé," říká Novák. Šéf GoodCall byl jedním z hostů konference Microsoft Envision Czech Republic & Slovakia, která se mimo jiné i tématem vzdělávání zabývala.

Slova o nutnosti širších digitálních znalostí potvrzují i podniky. Podle výsledků průzkumu analytické společnosti IDC, do něhož se zapojilo více než 100 zástupců firem z Česka a Slovenska, vnímají vedení společností nutnost rozvoje IT dovedností jako stěžejní faktor pro budoucí konkurenceschopnost.

Celkem 66 procent dotázaných firem uvedlo, že nedostatek IT dovedností povede k růstu obchodního rizika. Podle 65 procent pak nedostatek znalostí v oblasti technologií brání jejich firmě v rozvoji inovací.

Jako stěžejní vidí digitalizaci také v České spořitelně. "Mobil je dnes klíčovým místem, kde klienti Spořitelny využívají bankovní služby, proto naši bankéři na pobočkách využívají při komunikaci s klienty výhradně tablety. Nic netiskneme, smlouvy podepisujeme elektronicky a díky aplikaci finančního zdraví v tabletu mohou bankéři s klienty efektivně řešit jejich finanční potřeby a hospodaření," uvedl Scott Marlowe, ředitel lidských zdrojů v České spořitelně.

Pro většinu klientů jde podle něj o zcela přirozený způsob komunikace, který oceňují. "U klientů, kteří nejsou v práci s tabletem nebo mobilem tak zběhlí, pak máme šance jim pomoci s jejich zvládnutím," dodal.

S výchovou nových IT profesionálů i přeškolováním lidí by mohly pomoci také univerzity. Například Univerzita Karlova plánuje vzdělávat zájemce nejen skrze klasické studijní programy, na jejichž konci je zkouška zakončená titulem. Rektorka univerzity Milena Králíčková na konferenci Microsoft Envision Czech Republic & Slovakia uvedla, že plánuje zavádět také speciální kurzy, na nichž by lidé získávali certifikáty o dosažených dovednostech.

"Mohly by být atraktivní nejen pro naše studenty, ale i pro naše absolventy nebo kohokoli z řad veřejnosti. Ve skutečnosti není trendem pouze poskytnout titul, ale skutečně poskytovat příležitosti k celoživotnímu učení," řekla Králíčková. "Když před 20 lety student skončil s titulem, věděli jsme, že mu dovednosti budou stačit na dalších 10 až 20 let. Dnes je situace úplně jiná," řekla.

Podle Nováka z GoodCall se podoba jednotlivých profesí bude vyvíjet tak rychle, že se jen během studia změní například třikrát. A tomu se musí lidé umět přizpůsobit.

Na větší digitalizaci může vydělat i celá česká ekonomika. Index digitální budoucnosti společnosti Microsoft ukazuje, že země, kde mají lidé hlubší digitální dovednosti a aktivně využívají digitální technologie, dosahují lepších výsledků v klíčových ukazatelích kvality života. Do těch patří i vyšší produktivita práce a vyšší výdělky. Mezi těmito zeměmi jsou podle Microsoftu například skandinávské státy, Nizozemsko nebo Estonsko.