S pleší tam, s bujnou kšticí zpět. Turecký byznys s transplantací vlasů láká i Čechy

V Turecku vzkvétá byznys s transplantací vlasů. Rychle se stává hlavním hnacím motorem tamních komerčních zdravotnických služeb. Ročně se tam pro novou kštici vydávají i stovky Čechů, láká je hlavně příznivější cena. Pro evropské kliniky totiž není vlasový byznys tolik lukrativní. Plastickým chirurgům se mnohem více vyplatí například estetické operace prsou či nosu. A Turci toho dokázali využít.

Aerolinkám Turkish Airlines začínají Turci poslední dobou přezdívat Turkish Hairlines (anglické slovo hair znamená v překladu vlasy, pozn. red.). Denně totiž na istanbulském letišti do jejich strojů nastupují stovky mužů s obvázanou hlavou či s viditelnými krvavými tečkami v oblasti, kde ještě nedávno měli pleš. Do Turecka přijeli nejen na dovolenou, ale hlavně pro nové vlasy.

Kvůli transplantaci vlasů přiletěl podle Turecké asociace zdravotní turistiky do Turecka v roce 2022 milion "zdravotních turistů". Podle prezidenta asociace Serveta Terzilera je transplantace vlasů v současnosti hlavním hnacím motorem komerčních zdravotnických služeb v zemi. Zastínily dosud dominující nabídku estetických úprav zubů či nosů a dalších zkrášlovacích procedur.

"Turecko je v oblasti transplantace vlasů velmoc," potvrzuje Milan Hnátek, který pod záštitou projektu ČeskoTurecko zprostředkovává zájemcům transplantaci vlasů a dalších estetické zákroky. Ročně se jen u něj jedná o nižší stovky českých a slovenských klientů.

V zemi se nachází přes 350 klinik, které transplantaci vlasů nabízejí - některé vyhlášené, jiné velmi pofidérní, zmiňuje Hnátek. A další rychle přibývají, nově vybudované pověsti se snaží využít mnoho podnikatelů.

Většina klinik sídlí v Istanbulu. Šesti až osmihodinové zákroky v nich provádí doktoři, a pod jejich záštitou i vyškolení odborní pracovníci, kteří se na transplantaci vlasů specializují. To je podle Hnátka jeden z hlavních rozdílů mezi transplantací vlasů v Česku a Turecku.

"V Turecku se na vlasovou transplantaci přímo zaměřuje škola, je to podobné, jako když u nás jdete studovat na sestřičku," potvrzuje David Odehnal, který ročně do Turecka skrze cestovní kancelář Aratravel vozí kolem 350 zájemců z Česka a Slovenska.

Žádné klonování, všechno vlastní

Při zákroku specialista odebírá vlasové štěpy ze zátylku, kde se vlasy ještě nacházejí, ty jsou následně tříděny a opět vsazovány do připravených nářezů v transplantované oblasti. Každý štěp obsahuje jeden až čtyři vlasy. "Je potřeba zmínit, že vlasy se při zákroku neklonují, počet se nezvýší. V darovací oblasti vlasy ubydou a přesunou se jinam. Je to takový optický klam," vysvětluje Hnátek. V případě zahušťování vlasů může expert během zákroku "přesadit" kolem 4000 štěpů - pokud takovým množstvím pacient na jiných místech hlavy disponuje.

Tyto transplantace nabízejí i české soukromé kliniky. Je jich však méně než v Turecku a cena za provedenou proceduru je výrazně vyšší. Titěrná a časově náročná práce není pro české estetické lékaře tak atraktivní. "Za tu stejnou dobu, co pracuji na jedné transplantaci vlasů, se u nás na klinice udělá třeba čtyři až pět operací prsou," zmiňuje vlasový chirurg z pražské Premier Clinic Adam Krásný.

Zákroky však klinika nabízí, na svém kontě jich má zhruba tisíc a zájem mužů o nové vlasy podle Krásného roste. Česko podle něj Turecku sice nemůže konkurovat cenou, domácí půda však nabízí jiné výhody. "Člověk se přijde podívat k nám na kliniku na osobní konzultaci s lékařem, vidí to prostředí a já vidím, v jakém stavu jsou vlasy," komentuje Krása.

Jako další výhodu zmiňuje i fakt, že od konzultace po opuštění kliniky po výkonu je to právě Krásný, který s pacientem komunikuje a je přítomný u celého zákroku. "Člověk zkrátka ví, do čeho jde, a hned na začátku si nastavíme reálná očekávání," dodává Krásný.

Turecko se však podle něj chytilo příležitosti a našlo se v oboru, který člověk ze Západu za nabízenou tureckou cenu nemůže dělat. Jako hlavní důvody cenového rozdílu zmiňuje nižší mzdy zaměstnanců i jiný systém fungování tamních klinik. Za svou kariéru však řešil Krásný i "záchranné" zákroky u klientů, kterým se v Turecku nepoštěstilo.

Odehnal však kontruje tím, že do Turecka vezl už i klienty nespokojené naopak po českém zákroku. Úspěšnost totiž nemusí být vždy stoprocentní, a to ani v Česku, ani v Turecku. "Potřebujete, aby to vypadalo přirozeně, aby to nikdo nepoznal," komentuje Odehnal. Ne každý zájemce je proto vhodným kandidátem pro transplantaci. Podle Odehnala projde jejich "sítem", kdy od klienta získají fotografie a konzultují je s lékaři v Turecku, zhruba 60 procent klientů. Ostatní nejsou vhodnými kandidáty, nejčastěji proto, že mají špatnou dárcovskou oblast, tedy nedostatek vlastních vlasů k "přesazení".

Cenová propast

Poměr cena/výkon je pro klienty, kteří zákrok v Turecku podstoupili, hlavním argumentem. Potvrzuje to Filip, který si nepřál uvést celé jméno, redakce ale zná jeho totožnost. "Koukal jsem se na výsledky českých klinik, sešel jsem se s českými lékaři, viděl jsem výsledky a nadšený jsem z toho nebyl. Cenu mi kalkulovali podle počtu umístěných štěpů a tehdy, v roce 2019, to vycházelo přes 200 tisíc korun," komentuje Filip.

V Turecku nakonec zaplatil v přepočtu 45 tisíc korun. Cena obsahovala transport z letiště, ubytování, prohlídku před zákrokem, samotný zákrok a prohlídku po zákroku. Zvlášť si hradil letenku.

Pro Filipa ale zákrok v roce 2019 nebyl konečný. "Tehdy jsem si nechal dělat kouty. Letos jsem tam letěl znovu na kompletní zahuštění, abych to měl jako zamlada. Za to jsem zaplatil dalších 60 tisíc korun plus letenku," uvádí.

Většina českých zprostředkovatelů a specializovaných cestovních kanceláří nabízí zákrok v Turecku v cenové relaci 70 až 100 tisíc korun. Záleží na rozsahu procedury a metodě transplantace. Někteří zprostředkovatelé do ceny započítávají i cenu letenek včetně služeb českého delegáta, který je pacientům na klinice k dispozici.

Dalším silným trhem, kde se dělají transplantace vlasů ve velkém, jsou USA. "Je to jediná země, která kvalitativně dokáže konkurovat Turecku, ale cenovky tam začínají na milionu korun. To si může dovolit například Elon Musk, který si to tam nechával dělat, ale pro průměrného Čecha to je nereálné," komentuje Odehnal.

Vlasová klinika v každém městě

Podle Hnátka i Odehnala každopádně zájem o transplantaci vlasů každým rokem sílí a mění se i klientela. "Okolo roku 2010 byla většina klientů na transplantace vlasů v Turecku z arabských zemí. V současné době jsou to ze 70 procent Evropané," říká Hnátek, jehož manželka z Turecka pochází.

Odehnalova cestovní kancelář Aratravel je v Česku franšízou italské společnosti, která má ambiciózní plány rozšířit turecké služby do Evropy. Od minulého roku provozuje vlastní kliniku na transplantaci vlasů v Itálii. Další v pořadí bude podle něj i klinika v Římě a Praze. Nutností však bude dovézt do Česka vyškolené turecké specialisty. "Majitel naší cestovní kanceláře Marcello Martiriggiano má takovou vizi, že se tyto kliniky rozšíří jako kebab - za chvíli budou v každém městě," uzavírá Odehnal.