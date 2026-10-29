S navrhovanou částkou nebude ČT schopná fungovat tak, jak má, řekl Chudárek ve výboru

Pokud bude muset Česká televize (ČT) hospodařit s asi o miliardu korun nižší částkou, než má nyní, nebude moci fungovat tak, jak má. Před poslanci ze sněmovního výboru pro média a kulturu to ve čtvrtek řekl generální ředitel České televize Hynek Chudárek.
Výbor projednává vládní návrh, který zavádí financování ČT a Českého rozhlasu (ČRo) ze státního rozpočtu místo z poplatků. Televize by tak měla dostat zhruba o miliardu korun méně. Generální ředitel ČRo René Zavoral vyzval ke stažení vládního návrhu.
Nyní, po loňském navýšení poplatků, má ČT rozpočet 6,7 miliardy korun. Vládní návrh počítá s částkou zhruba o miliardu nižší. Televize je tak schopna naplňovat memoranda, odvádět peníze do Státního fondu kultury a fungovat tak, jak má, popsal její generální ředitel.
„Pokud by byla (částka) tak, jak je navržena, tak nic z toho nemůže platit,“ řekl Chudárek. Výběr poplatků funguje podle něj perfektně a morálka poplatníků se zvýšila.
Pro letošek očekává dokonce vyšší než plánovaný výběr. Dodal, že bude předkládat Radě ČT návrh rozpočtu a v něm nemůže počítat jinak než s poplatky podle dosavadního systému.
Zavoral prohlásil, že nezná jediný racionální důvod, proč by měl být změněn léty prověřený systém v zemi, kde je vysoká platební morálka. Dodal, že poplatkový systém funguje v deseti zemích EU, například v Německu, Rakousku nebo Švýcarsku.
Informoval také, že rozhlas vybere 2,4 miliardy korun na poplatcích a náklady s tím spojené představují 120 milionů korun. Současně podotkl, že více než 80 milionů korun z toho dostane Česká pošta, tedy státní podnik. Od loňského května do konce loňského roku rozhlasu podle něj přibylo 175 000 nových poplatníků.
Podle místopředsedy výboru Ondřeje Babky (ANO) je však výběr poplatků neefektivní. Také další zastánci z řad koalice poukazují na to, že ČT i ČRo by odpadly náklady se správou poplatku.
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