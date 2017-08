Ryanair si stěžuje úřadům kvůli insolvenci Air Berlin. Podle něj je vše připraveno pro Lufthansu

před 10 minutami

Air Berlin, která měla finanční potíže dlouhodobě, požádala v úterý berlínský soud o zahájení insolvenčního řízení. Na další provoz dostala úvěr od německé vlády. Podle konkurenčních aerolinek Ryanair je celý postup kolem insolvence komplot, na kterém bude profitovat Lufthansa.

Berlín - Irská nízkonákladová letecká společnost Ryanair v úterý podala stížnost k německým a evropským úřadům kvůli insolvenci, do níž se dostaly druhé největší německé aerolinky Air Berlin. Společnost Ryanair, která celý postup kolem insolvence považuje za komplot, o tom informuje na svém webu. Podle německé vlády i kancléřky Angely Merkelové (CDU) je postup v pořádku.

Air Berlin, která měla finanční potíže dlouhodobě, požádala v úterý berlínský soud o zahájení insolvenčního řízení, protože jí její hlavní akcionář Etihad odmítl dále finančně podporovat. Podporu naopak letecká společnost dostala od vlády, a to ve formě překlenovacího úvěru ve výši 150 milionů eur (3,9 miliardy korun), který má zajistit pokračování letů alespoň do listopadu. V listopadu by také podle aerolinek mělo začít insolvenční řízení.

Postup Berlína, který chce pomáhat i s vyjednáváním dalších aerolinek o převzetí částí Air Berlin, však napadla společnost Ryanair, která je z hlediska počtu přepravovaných cestujících evropskou jedničkou. "Uměle vytvořená insolvence má zjevně vést k tomu, aby Lufthansa mohla převzít oddluženou Air Berlin, a to odporuje jakýmkoliv pravidlům hospodářské soutěže v Německu i EU," míní Ryanair.

Ryanair kritizuje také finanční podporu německé vlády a tvrdí, že výsledkem případného převzetí aerolinek Air Berlin firmou Lufthansa bude monopol této společnosti a vyšší ceny letenek pro Němce i návštěvníky spolkové republiky. Lufthansa má podle německých médií zájem především o letadla Air Berlin, kterých je celkem kolem 140.

Německý ministr dopravy Alexander Dobrindt (CSU) vyjádřil v úterý přesvědčení, že převzetí části upadající společnosti - s níž jedná i společnost easyJet - Lufthansou by z hlediska hospodářské soutěže nebyl problém.

Pomoc vlády dnes v rozhovoru na YouTube obhajovala i německá kancléřka Angela Merkelová (CDU), podle níž nebylo možné nechat ve štychu desetitisíce cestujících, kterým by jinak mohly propadnout letenky.

Merkelová za velmi nepravděpodobné považuje, že by se na záchraně Air Berlin nakonec museli podílet němečtí daňoví poplatníci. Vláda si podle ní své kroky velmi dobře promyslela a letecká společnost má stále určitou hodnotu. Ministerstvo financí počítá s tím, že firma překlenovací úvěr splatí.

Air Berlin, která loni vykázala ztrátu 782 milionů eur (20,4 miliardy Kč), podle svého webu nabízí lety do 147 destinací včetně Prahy. Loni přepravila 28,9 milionu cestujících.