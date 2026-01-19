Přeskočit na obsah
Ekonomika

Růst cen nemovistostí bude pokračovat, potraviny ale nezdraží, shodli se experti

ČTK

Prosincový vývoj výrobních cen naznačuje, že by letos neměly výrazně zdražovat potraviny ani průmyslové zboží. Shodli se na tom analytici oslovení ČTK.

Nákup, potraviny
ilustrační fotoFoto: Isifa/Thinkstock
Očekávají ale, že bude pokračovat rychlý růst cen nemovitostí, který společně s cenami služeb potáhne spotřebitelskou inflaci.

„Pro spotřebitelskou inflaci je výhled do blízké budoucnosti pozitivní. Průmyslové výrobky prakticky jistě významně zdražovat nebudou a potraviny by měly mírně zlevňovat. Hlavním ohniskem inflace tak zůstanou služby a nemovitosti. Podobnou situaci pak očekáváme po celý rok 2026,“ uvedl hlavní ekonom Investiky Vít Hradil.

Ceny průmyslových výrobců v prosinci meziročně klesly o 2,1 procenta, za celý loňský rok se snížily o 0,8 procenta. „Cenové tlaky v průmyslu zůstávají zanedbatelné a příznivě zde působí zlevňující energetické komodity,“ uvedl Hradil. Analytička Raiffeisenbank Tereza Krček upozornila, že v letošním roce může vývoj průmyslových cen ovlivnit geopolitická situace, očekává proto jejich stagnaci.

Ceny zemědělských výrobců v prosinci meziročně klesly o 2,7 procenta, byl to první meziroční pokles od září 2024. Za celý rok se ceny zemědělských výrobců zvýšily o 7,9 procenta. „Dlouhodobě se ceny zemědělských výrobců potýkají s rostoucími náklady z hlediska vyšších cen energií či dražších obalových materiálů. Chov prodražují také vyšší náklady na krmivo, rostoucí cena práce a nemoci zvířat,“ uvedla Krček.

Hlavní ekonom Generali Investmets CEE Radomír Jáč ale vyzdvihl uklidnění cenového vývoje v zemědělství v závěrečných měsících roku. Připomněl také, že meziroční růst cen v potravinářském průmyslu v prosinci zpomalil na 0,5 procenta z listopadových 1,2 procenta. „Vývoj cen v potravinářském průmyslu se shoduje se scénářem, v němž by se letos měl zmírnit meziroční nárůst cen potravin pro konečné spotřebitele,“ uvedl.

Silný růst cen podle analytiků zůstává v sektorech závislých na lidské práci, jako je stavebnictví. Očekávají, že se to projeví i v pokračujícím zdražování nemovitostí. „Pro rok 2025 naše prognóza očekává, že ceny nemovitostí vzrostly o deset procent. V roce 2026 očekáváme růst okolo 8,5 procenta,“ dodala Krček.

