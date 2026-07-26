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Ekonomika

Ruský „Amazon“ Wildberries po ukrajinských útocích zrušil sekci nabízející zboží do války

ČTK

Ruský internetový prodejce Wildberries ve své nabídce zrušil sekci nazvanou Vše pro speciální vojenskou operaci (SVO), jak je v Rusku oficiálně nazývána válka proti Ukrajině. Upozornil na to server The Moscow Times.

Aftermath of Ukrainian drone attack in Saint Petersburg
Smoke billows from the burning Wildberries warehouse following a Ukrainian drone attack, according to local authorities, in the course of the Russia-Ukraine conflict, in Saint Petersburg, Russia July 24, 2026, in this still image taken from video. REUTERS/StringerFoto: Reuters
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Ukrajinská armáda v posledních dnech podnikla několik útoků na logistická centra tohoto největšího ruského internetového tržiště.

V sekci Vše pro SVO bylo dříve 200 tisíc různých položek. Zboží, které se dá využít ve válce, je nově v jiných sekcích. Neprůstřelné vesty a ochranné helmy se dají koupit ve sportovních potřebách, FPV drony a příslušenství k nim se nachází v sekci Televize, audio, video a fototechnika. Některé zboží má stále označení jako „prověřeno během SVO“ nebo „používá se v zóně SVO“.

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The Moscow Times píší, že od 18. července ukrajinská armáda zaútočila nejméně na deset logistických center Wildberries, včetně těch v Krasnodaru, Voroněži, Petrohradě, Jekatěrinburgu nebo v Simferopolu na anektovaném Krymu.

Ukrajina internetového prodejce Wildberries zařadila na svůj sankční seznam s tvrzením, že pomáhá v zásobování ruské armády. Zakladatelka firmy Taťjana Kimová ukrajinské útoky označila za „akt mezinárodního terorismu“, ke stejnému závěru dospěl i ruský vyšetřovací výbor.

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Některá média v posledních dnech psala, že podobnou taktiku už dávno používá ruská armáda. Pravidelně podle nich útočí na logistická centra společností Ukrpošta a Nova pošta s vysvětlením, že jejich prostřednictvím ukrajinské ozbrojené síly získávají komponenty zbraní a další vybavení.

Jiří Just z Moskva o útocích na „ruský Amazon“:

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