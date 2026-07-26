Ruský „Amazon“ Wildberries po ukrajinských útocích zrušil sekci nabízející zboží do války

Ruský internetový prodejce Wildberries ve své nabídce zrušil sekci nazvanou Vše pro speciální vojenskou operaci (SVO), jak je v Rusku oficiálně nazývána válka proti Ukrajině. Upozornil na to server The Moscow Times.
Ukrajinská armáda v posledních dnech podnikla několik útoků na logistická centra tohoto největšího ruského internetového tržiště.
V sekci Vše pro SVO bylo dříve 200 tisíc různých položek. Zboží, které se dá využít ve válce, je nově v jiných sekcích. Neprůstřelné vesty a ochranné helmy se dají koupit ve sportovních potřebách, FPV drony a příslušenství k nim se nachází v sekci Televize, audio, video a fototechnika. Některé zboží má stále označení jako „prověřeno během SVO“ nebo „používá se v zóně SVO“.
The Moscow Times píší, že od 18. července ukrajinská armáda zaútočila nejméně na deset logistických center Wildberries, včetně těch v Krasnodaru, Voroněži, Petrohradě, Jekatěrinburgu nebo v Simferopolu na anektovaném Krymu.
Ukrajina internetového prodejce Wildberries zařadila na svůj sankční seznam s tvrzením, že pomáhá v zásobování ruské armády. Zakladatelka firmy Taťjana Kimová ukrajinské útoky označila za „akt mezinárodního terorismu“, ke stejnému závěru dospěl i ruský vyšetřovací výbor.
Některá média v posledních dnech psala, že podobnou taktiku už dávno používá ruská armáda. Pravidelně podle nich útočí na logistická centra společností Ukrpošta a Nova pošta s vysvětlením, že jejich prostřednictvím ukrajinské ozbrojené síly získávají komponenty zbraní a další vybavení.
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